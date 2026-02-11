ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας με 0% Γκανιότα*! (12/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο κατάμεστο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα και ψάχνει ακόμα ένα σερί νικών.  

VistabetΟλυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας με Priceboosts! 

Ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα 

Η «διαβολοβδομάδα» δεν άρχισε ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Στην έδρα της Ντουμπάι λύγισε στην παράταση και ηττήθηκε με 108-98. Η απάντηση ήρθε τρεις ημέρες αργότερα, με εμφατικό τρόπο, αφού διέλυσε με 109-77 τη Βίρτους στο ΣΕΦ, με τον Βεζένκοφ (20π.) και τον Ντόρσεϊ (18π.) να ηγούνται. Έτσι, βρέθηκε στο 17-9, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στη δεύτερη θέση της φετινής EuroLeague. Οι Πειραιώτες είναι 3οι σε πόντους ανά παιχνίδι και πρώτοι σε ασίστ και ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα στη διοργάνωση. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.50 στη Vistabet να πετύχει ο Βεζένκοφ 25 ή περισσότερους πόντους.  

Vistabet: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας με Build A Bet*! 

Σε καλό μομέντουμ παρά την ήττα 

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυναμικά στη «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας της Χάποελ με 87-75. Δεν κατάφερε, όμως, να δώσει συνέχεια, καθώς απέναντι στη Μακάμπι ηττήθηκε οριακά με 82-83. Παρά την επιστροφή από το -7 στα τελευταία λεπτά, οι Νουόρα, Μονέκε και Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν βρήκαν στόχο στην τελευταία επίθεση. Το ρεκόρ του βρίσκεται στο 16-11, ισοβαθμεί με Ρεάλ και Παναθηναϊκό και καταλαμβάνει την 7η θέση. Ο Νταβιντόβατς απουσίασε λόγω ίωσης στο τελευταίο παιχνίδι, ενώ σταθερά εκτός παραμένουν οι Κάρτερ, Ριβέρο, Κάνααν και Πλάβτσιτς.  

Όλες οι προσφορές

