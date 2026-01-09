Vistabet: Oλυμπιακός – Ατρόμητος με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και θέλει να βάλει τέλος στις διαδοχικές γκέλες.

Χωρίς τον Ελ Κααμπί για την κορυφή

O Oλυμπιακός μετά και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ επιστρέφει στη δράση με μια δύσκολη αποστολή Από το Περιστέρι και την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο αρχίζει ο δύσκολος Γενάρης, εκεί όπου οι Πειραιώτες δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις για πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Mετά τα στραβοπατήματα με Άρη και Κηφισιά, οι «Ερυθρόλευκοι» αναζητούν νίκη που θα τους φέρει ξανά στην κορυφή, μιας και η ΑΕΚ παίζει την επόμενη ημέρα. Πάντως, η τελευταία φορά που παραχώρησαν τρεις σερί ισοπαλία στη διοργάνωση ήταν τον Μάρτιο τον 2005. Σύμμαχος η παράδοση, αφού ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος στα τελευταία 10 εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο (7 νίκες, 3 ισοπαλίες), σημειώνοντας το μεγαλύτερο σερί αήττητων αγώνων του κόντρα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Σημαντική η απουσία του Ελ Κααμπί και το βάρος πέφτει στον Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ έχει πετύχει δύο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο και είχε σημειώσει τελευταία φορά 3+ γκολ απέναντι σε έναν αντίπαλο σε πρωτάθλημα το 2022/23.

Με κόντρα την παράδοση

Στον αντίποδα, ο Ατρόμητος προέρχεται από τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, σε ματς όπου χρειάστηκε η ρώσικη ρουλέτα για να καμφθεί η αντίστασή του. Μόλις μια νίκη έχει στα πέντε τελευταία πρωταθλήματος και χρειάζεται βαθμούς για να πάρει ανάσα. Ο Ατρόμητος έχει υποστεί περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο (38 αγώνες) και δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις τελευταίες 16 αναμετρήσεις σε αυτό το ματς, από τη νίκη του με 1-0 τον Οκτώβριο του 2017 (4 ισοπαλίες, 12 ήττες).

