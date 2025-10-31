ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Άρης με 0% Γκανιότα*! (01/11)

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη και με σύμμαχο την παράδοση θέλει να παραμείνει στον δρόμο των επιτυχιών.

Vistabet: Ολυμπιακός – Άρης με Build A Bet* στο Live!

Με σύμμαχο την παράδοση…

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα και πήρε το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ επικρατώντας 2-0. Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι, πιο επικίνδυνοι και με κορυφαίους τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι έφτασαν στο τρίποντο και βρέθηκαν σε απόσταση ανάσας από την κορυφή. Μεσοδβόμαδα ο Ολυμπιακός των πολλών αλλαγών διέλυσε με 5-0 τον Βόλο και πέτυχε τη δεύτερή του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια κυπέλλου. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Άρη και σύμμαχος είναι η παράδοση. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 37 εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα από τους «Κίτρινους, ενώ παραμένει αήττητος στα 23 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς. Το «Γ. Καραϊσκάκης» είναι «οχυρό», καθώς ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα εννέα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μπροστάρης ο Ελ Κααμπί, καθώς έχει σκοράρει πέντε φορές απέναντι στον Άρη και μόνο απέναντι στην ΑΕΚ έχει περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα (6).

Vistabet: Ολυμπιακός – Άρης με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Καρέ χωρίς νίκη

Ο Άρης προηγήθηκε νωρίς στη Λιβαδειά με το αυτογκόλ του Λιάγκα, έκανε σωστή διαχείριση στο πρώτο μέρος, ωστόσο ένα κακό β’ μέρος έδωσε την ευκαιρία στον Λεβαδειακό να πάρει τον βαθμό (1-1). Τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη οι Θεσσαλονικείς που θέλουν να κάνουν την υπέρβαση στον Πειραιά. Άλλωστε, έχουν συγκεντρώσει 4 βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι «Ερυθρόλευκοι» είναι η ομάδα απέναντι στην οποία ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, έχει γνωρίσει τις περισσότερες ήττες στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα (πέντε). Στο κύπελλο επικράτησε εύκολα 3-1 του Αιγάλεω και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

