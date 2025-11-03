Vistabet: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν με 0% Γκανιότα*! (04/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν (22.00) και στόχος του είναι η πρώτη νίκη στη League Phase του Champions League.

Όλα για την πρώτη νίκη

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα και με αρκετό άγχος επικράτησε 2-1 του Άρη εντός έδρας, παραμένοντας έτσι σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 2-0, ωστόσο η αποβολή του Μάντσα έδωσε την ευκαιρία στους «κίτρινους» να μειώσουν και να απειλήσουν. Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με την PSV, εκεί όπου ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή League Phase του Champions League. Άλλωστε, μετά την ισοπαλία με την Πάφο, ακολούθησαν δυο ήττες, αυτή από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Πλήγμα η απουσία του εξαιρετικού μέσου, Έσε, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Αντίθετα, ο Ορτέγκα επιστρέφει και διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Μπροστάρης στην προσπάθεια για την πρώτο τρίποντο στη φετινή διοργάνωση o Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει σκοράρει 22 ευρωπαϊκά γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Μαροκινός φορ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του τέρμα στο Champions League στην ήττα 6-1 από την Μπαρτσελόνα θέλει ένα γκολ για να ισοφαρίσει τον μοναδικό παίκτη ελληνικής ομάδας με 23 γκολ στην Ευρώπη, τον Σαραβάκο. Στο 2.40 προσφέρεται στη Vistabet να σκοράρει ο Ελ Κααμπί οποτεδήποτε στην αναμέτρηση.

Δυνατή επιθετικά η PSV

H PSV πάει ορεξάτη στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, κάτι που αποτυπώνεται από τις μεγάλες νίκες με Νάπολι (6-2) και Φέγενορντ (3-2). Οι Ολλανδοί στην τελευταία τους εμφάνιση διέλυσαν με 5-2 τη Φορτούνα Σιτάρντ και βρέθηκαν στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκό ματς της PSV είναι και μια γιορτή για γκολ! Στα εννέα παιχνίδια της στο Champions League το 2025 έχουν σημειωθεί 43 γκολ (21 υπέρ, 22 κατά), με μέσο όρο 4,8 γκολ ανά αγώνα, ο υψηλότερος μεταξύ όλων των ομάδων που συμμετείχαν τόσο στην περασμένη όσο και στη φετινή σεζόν της διοργάνωσης. Κακή εκτός έδρας, αφού μετρά μόλις τρεις νίκες στα τελευταία 30 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League (9 ισοπαλίες, 18 ήττες).

