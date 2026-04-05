Vistabet: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0% με Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των Playoffs και ο νικητής παίρνει σημαντικό προβάδισμα.

Vistabet: Ολυμπιακός – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

Χωρίς περιθώρια, αλλά με παράδοση

O Ολυμπιακός υπέπεσε σε σοβαρή γκέλα στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, καθώς παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Λάρισα. Οι «Ερυθρόλευκοι» ήταν κάκιστοι, έχασαν ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσαν να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο. Έτσι, μπαίνουν στα Playoffs στο -2 από την ΑΕΚ, ωστόσο έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν την κατάσταση, μιας και υποδέχονται την Ένωση. Σύμμαχος η παράδοση, μιας και ο Ολυμπιακός μετρά έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, με μοναδική εξαίρεση το 1-1 του Φεβρουαρίου 2026 εκτός έδρας.

Η παράδοση στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη, καθώς η ΑΕΚ έχει ηττηθεί στις 10 από τις τελευταίες 14 επισκέψεις της, ενώ μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία των «Ερυθρολεύκων» στα playoffs, όπου έχουν επικρατήσει και στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Τα βλέμματα στον Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε ακόμη μία παραγωγική σεζόν, έχοντας ήδη 17 γκολ και στοχεύοντας να φτάσει τα 18 για τρίτη διαδοχική χρονιά. Απέναντι στην ΑΕΚ έχει εξαιρετική παράδοση, με συμμετοχή σε επτά γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια (6 γκολ, 1 ασίστ).

Vistabet: Ολυμπιακός – ΑΕΚ με Ενισχυμένη Αποδόση!

Σε εξαιρετικό μομέντουμ

Η ΑΕΚ έκλεισε ιδανικά την κανονική διάρκεια, νίκησε την Κηφισιά και εκτός από ψυχολογική τόνωση, πήρε και βαθμολογική, αφού βρίσκεται πλέον στο +2 από τους Πειραιώτες, αλλά και στο +3 από τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, εκτός συνόρων γράφει τη δική της ιστορία, μιας και βρίσκεται στα προημιτελικά του Conference League, εκεί όπου τη Μεγάλη Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο στην Ισπανία. Ωστόσο, το παιχνίδι με τους Μαδριλένους μένει στην άκρη, αφού προτεραιότητα αποτελεί η αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ, μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό τον Οκτώβριο του 2025, παραμένει αήττητη για 18 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα (13 νίκες, 5 ισοπαλίες), διατηρώντας το μεγαλύτερο ενεργό σερί στο πρωτάθλημα. Ο Λούκα Γιόβιτς, έχει σημειώσει 16 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, πλησιάζοντας την κορυφαία επίδοση παίκτη της ομάδας την τελευταία δεκαετία, που ανήκει στον Πόνσε με 20 γκολ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ