Vistabet: OΦΗ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ και θέλει μόνο νίκη για να βρεθεί ξανά στην κορυφή.

Μονόδρομος η νίκη…

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί τις απουσίες του ΠΑΟΚ και έμεινε ισόπαλος χωρίς τέρματα στο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες δημιούργησαν κάποιες φάσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το πολυπόθητο τέρμα. Έτσι, έπεσαν από την κορυφή της βαθμολογίας και στόχος τους να μην υπάρξει άλλη απώλεια μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Δύσκολη αποστολή στη Κρήτη για το ματς με τον ΟΦΗ, αν και η παράδοση είναι εξαιρετικός σύμμαχος μιας και έχει νικήσει 16 διαδοχικές φορές για το πρωτάθλημα. Στόχος του να πετύχει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025, ώστε να περιμένει στραβοπάτημα των ανταγωνιστών. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος ανανέωσε με τους Πειραιώτες μετρά 3 γκολ και μια ασίστ απέναντι στους Κρητικούς. Εκτός πλάνων ο εξαιρετικός μέσος, Έσε.

Με μπροστάρη τον Σαλσέδο

Ο ΟΦΗ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στον Βόλο εκτός, αν και ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Οι Κρητικοί έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία τους στις θέσεις 5-8, ενώ για δεύτερη διαδοχική χρονιά είναι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας.

Κακή η παράδοση για τον ΟΦΗ, ο οποίος έχει γνωρίσει 66 ήττες στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, περισσότερες από κάθε άλλον αντίπαλο. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Σαλσέδο, ο οποίος είναι ο παίκτης της ομάδας με τη μεγαλύτερη συμβολή σε γκολ φέτος (9 γκολ, 1 ασίστ), ωστόσο δεν έχει συμμετοχή σε γκολ στις δύο εμφανίσεις του απέναντι στον Ολυμπιακό.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΦΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ