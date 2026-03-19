Vistabet: Μπέτις – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο «Καρτούχα» από την Μπέτις και θέλει να υπερασπιστεί το 1-0 για να βρεθεί στα προημιτελικά του Europa League.

Να σπάσει το σερί και να γράψει ξανά ιστορία

Να κάνει την υπέρβαση θέλει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται στην Ανδαλουσία από την Μπέτις. Οι «Πράσινοι» έχουν προίκα το 1-0 του ΟΑΚΑ και φιλοδοξούν να παρουσιαστούν το ίδιο έτοιμοι, όπως και στην Αθήνα. Εκεί, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα και αντοχή. Από το 59ο λεπτό αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Ζαρουρί, όμως κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να πάρει τη νίκη. Κόντρα στον Παναιτωλικό παρουσιάστηκε με εκτεταμένο rotation και έμεινε στο μηδέν.

Για να βρεθεί όμως στους «8» του Europa League, o Παναθηναϊκός καλείται να σπάσει και την αρνητική παράδοση απέναντι στους Ίβηρες, μιας και σε 28 αναμετρήσεις μετρά 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 16 ήττες. Οι «Πράσινοι», μετά από ένα σερί 13 προκρίσεων όταν κέρδιζαν το πρώτο ματς, έχουν αποκλειστεί στις 6 από τις 11 τελευταίες περιπτώσεις που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση (πιο πρόσφατα πέρυσι από τη Φιορεντίνα). Ο Ταμπόρδα έκανε τη διαφορά στο πρώτο ματς, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Ο Αργεντινός του Παναθηναϊκού έχει γκολ ή ασίστ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στο Europa League. Αν το επαναλάβει το βράδυ της Πέμπτης , θα γίνει μόλις ο τρίτος Αργεντινός στην ιστορία της διοργάνωσης με σερί πέντε αγώνων. Να βρει δίχτυα οποτεδήποτε προσφέρεται στο 6.50.

Όλα για την πρόκριση

Η Μπέτις, από την πλευρά της, δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική της περίοδο. Η ισοπαλία 1-1 με τη Θέλτα στο πρωτάθλημα την κράτησε τρεις βαθμούς μπροστά στη μάχη για την πέμπτη θέση, όμως συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά την καλή της εικόνα σε αρκετά διαστήματα, της λείπει η αποτελεσματικότητα, κάτι που φάνηκε και στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, όπου δεν αξιοποίησε ούτε το αριθμητικό πλεονέκτημα. Στα αγωνιστικά, επιστρέφει στην αποστολή ο Άμραμπατ, ενώ τιμωρημένος είναι ο Γιορέντε.

