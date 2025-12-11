Vistabet: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (12/12)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπαρτσελόνα και θέλει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Vistabet: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με Priceboosts!

Αναζητά νίκη στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε στην έδρα της Μπαρτσελόνα, σε μια κομβική αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «Ερυθρόλευκοι» (8-5) επιδιώκουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στους Καταλανούς. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εβδομάδα χωρίς ματς, καθώς η αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ αναβλήθηκε. Το τελευταίο δείγμα γραφής του ήταν η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, σε ένα ακόμη παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε πιθανότατα την κορυφαία του φετινή εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα (29 πόντοι), δείγμα ότι ανεβάζει στροφές. «Πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα και πρέπει να έχουμε υπομονή, να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα παντού και να επιβάλλουμε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Τέσσερις σερί νίκες μετρά ο Ολυμπιακός απέναντι στους Καταλανούς. Στα θετικά η απόκτηση του εξαιρετικού γκαρντ, Μόντε Μόρις, αντίθετα, πλήγμα αποτελεί η απουσία του Γουόρντ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.70 να σημειώσει ο Ντόρσεϊ 3 ή περισσότερα τρίποντα.

Vistabet: Build A Bet* στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός!

Ανεβασμένη με Πασκουάλ

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έρχεται από εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα και δείχνει σαφώς πιο σταθερή μετά την αλλαγή προπονητή. Σημαντικές μορφές στο τελευταίο παιχνίδι ήταν οι Κλάιμπερν και Μπριθουέλα, ενώ Σενγκέλια, Πάντερ και Βέσελι συνεχίζουν να προσφέρουν πολύτιμες βοήθειες. Οι Καταλανοί έχουν επιλέξει πιο αργό ρυθμό παιχνιδιού, μειώνοντας τις κατοχές και ελέγχοντας καλύτερα τον αγώνα. Μάλιστα, παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση στο τρίποντο και στα επιθετικά ριμπάουντ. Στην ιστορία των μεταξύ τους αγώνων (42 συνολικά), η Μπαρτσελόνα προηγείται με 24 νίκες έναντι 18 του Ολυμπιακού.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ