Vistabet: Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης με 0% Γκανιότα*!

Η Μπάγερν θα παρουσιαστεί με προβάδισμα, αλλά η Ρεάλ έχει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει στο Μόναχο.

Με ψυχολογία και παράδοση οι Βαυαροί

Η Μπάγερν έγραψε τη δική της ιστορία στο «Μπερναμπέου», αφού έβαλε τέλος σε ένα σερί εννέα αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Το 2-1 της δίνει το πάνω χέρι για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όμως χρειάζεται να παρουσιαστεί το ίδιο σοβαρή επιθετικά, όπως και στην Ισπανία. Εντός συνόρων διέλυσε με 5-0 τη Ζανκτ Πάουλι και αγκάλιασε τον τίτλο.

Η Μπάγερν, έχει εξαιρετική παράδοση όταν κερδίζει εκτός έδρας το πρώτο ματς σε διπλούς νοκ-άουτ ευρωπαϊκούς γύρους, έχοντας προκριθεί στις 21 από τις 22 προηγούμενες περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση τον αποκλεισμό από την Ίντερ τη σεζόν 2009-10. Ο Χάρι Κέιν βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης με συνολικά έξι γκολ.

Με Μπαπέ, αλλά και με την πλάτη στον τοίχο

Η Ρεάλ Μαδρίτης δε βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, αφού η νέα γκέλα στο πρωτάθλημα (1-1 με την Τζιρόνα), την έφερε στο -9 από την Μπάγερν και ακόμα πιο μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Όλα για όλα στο Μόναχο η «Βασίλισσα», η οποία παραμένει αήττητη στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη Μπάγερν, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Άλλωστε, διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών σε ημιτελικούς της διοργάνωσης, με 33 παρουσίες στο ενεργητικό της.

Τα βλέμματα στον Μπάπε, αφού 9 από τα 14 γκολ του στο Champions League τη φετινή σεζόν έχουν σημειωθεί μακριά από την έδρα της ομάδας του.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΑΓΕΡΝ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ