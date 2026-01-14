ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Μπάγερν – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (15/01)

Παγίδα στο Μόναχο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα παρουσιαστεί κόντρα στην Μπάγερν χωρίς τον ηγέτη του, Κέντρικ Ναν.

Vistabet: Μπάγερν – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Χωρίς Ναν στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι ασταθής στη EuroLeague, στοιχείο που τον απομάκρυνε από την κορυφή. Η πρόσφατη «διαβολοβδομάδα» άφησε ανάμικτες εντυπώσεις, καθώς οι δύο εντός έδρας αναμετρήσεις με ιταλικούς αντιπάλους δεν απέδωσαν το ιδανικό αποτέλεσμα. Η ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο (87-74) τον κράτησε πίσω, λίγες ημέρες μετά και την απώλεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Η νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια πρόσφερε απλώς μια προσωρινή ανάσα, με τους «Πράσινους» να αναζητούν σερί ψυχολογίας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και καλύτερη ομαδική λειτουργία. Η εικόνα της ομάδας εξακολουθεί να προβληματίζει, κάτι που δεν διστάζει να αναγνωρίσει και ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία κάθε αγώνα τονίζοντας:  «Σημασία έχει στο τέλος να είμαστε σε καλή θέση, αλλά σίγουρα όσο περισσότερα ματς κερδίζεις είναι καλό και το ματς κόντρα στην Μπάγερν, όπως και όλα τα υπόλοιπα, θέλουμε να τα κερδίζουμε». Σημαντική απώλεια αποτελεί η απουσία του Ναν λόγω προβλήματος στον αστράγαλο. Εκτός παραμένει και ο Μήτογλου, ενώ αμφίβολος είναι ο Ρογκαβόπουλος. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.20 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς. 

Vistabet: Μπάγερν – Παναθηναϊκός με Priceboosts!

Ανεβασμένη με Πέσιτς

Στον αντίποδα, η Μπάγερν παρουσιάζει σαφή σημάδια αγωνιστικής βελτίωσης στη EuroLeague. Οι διαδοχικές εντός έδρας επιτυχίες απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση της ομάδας του Μονάχου, πριν ακολουθήσει η ήττα στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό. Παρά το 95-80, η Μπάγερν έμεινε ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλύτερο αγωνιστικό μομέντουμ, έστω κι αν το ρεκόρ 7-14 εξακολουθεί να την κρατά χαμηλά στη βαθμολογία. Εκτός οι Χάρις (φόργουορντ), Γιοκουμπάιτις (γκαρντ) και Μπόλντουιν (γκαρντ). Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Λούτσιτς (φόργουορντ), Γιόβιτς (γκαρντ) και Χόλατς (γκαρντ).

Όλες οι προσφορές

