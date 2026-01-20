Vistabet: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ με 0% Γκανιότα*!

Δύσκολη αποστολή στη Μασσαλία για τη Λίβερπουλ, αφού ο δρόμος της πρόκρισης περνά από την έδρα της Μαρσέιγ.

Κακή η παράδοση

Δυο διαδοχικές νίκες με Νιουκάστλ εντός και Ουνιόν εκτός εκτόξευσαν τους Μασσαλούς, τους έβαλαν σε τροχιά πρόκρισης, ενώ υπάρχουν ελπίδες ακόμα και για τη φάση των «16». Το επιβλητικό διπλό στην έδρα της Ανζέ σκόρπισε ηρεμία στον σύλλογο, ο οποίος απέναντι στη Λίβερπουλ θα αναζητήσει την υπέρβαση. Η παράδοση πάντως δεν είναι σύμμαχος, αφού έχει ηττηθεί στα τρία τελευταία παιχνίδια της απέναντι στoυς Reds στο Champions League. Ωστόσο, η νίκη της Μαρσέιγ με 2-1 επί της Νιούκαστλ τον Νοέμβριο έβαλε τέλος σε σερί 12 αγώνων χωρίς νίκη απέναντι σε αγγλικές ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που νίκησε δύο διαφορετικούς συλλόγους της Premier League στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν πριν 22 χρόνια.

Δεν είναι σε καλό μομέντουμ…

Η Λίβερπουλ με τις τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία στη League Phase, πήρε βαθιά ανάσα και σκαρφάλωσε ψηλά στη βαθμολογία. Ωστόσο, χρειάζεται μόνο θετικά αποτελέσματα για να βρεθεί κατευθείαν στη φάση των «16». Δεν είναι σε καλό μομέντουμ εντός συνόρων, με τις εμφανίσεις να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Απέναντι σε γαλλικές ομάδες δυσκολεύεται αρκετά, αφού έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της. Πάντως, αυτή ήρθε στην πιο πρόσφατη επίσκεψή της στη Γαλλία, με το 1-0 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάρτιο του 2025. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.75 να νικήσουν οι Reds και να επιτευχθούν περισσότερα από 3,5 γκολ.

