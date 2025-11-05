ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Μάλμε – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα! (06/11)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Σουηδία από τη Μάλμε και αναζητά νίκη που θα τον βοηθήσει να παραμείνει δυνατά στη μάχη της πρόκρισης.

Vistabet: Μάλμε – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Ψάχνει αντίδραση…

Ο Παναθηναϊκός βιώνει… σκωτσέζικο ντους. Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στην αρχή της εποχής Μπενίτεθ, ήρθε η ήττα στον Βόλο για να επαναφέρει τα προβλήματα στην επιφάνεια. Οι «Πράσινοι» έχασαν ευκαιρίες, ωστόσο ο αντίπαλος στη μοναδική καλή στιγμή του σκόραρε και πήρε το τρίποντο. Η ήττα αυτή τους άφησε στην 8η θέση με ένα ματς λιγότερο. Σε οκτώ αναμετρήσεις έχουν πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες και δυσκολεύονται εμφανώς στο σκοράρισμα, έχοντας σημειώσει μόλις δέκα τέρματα. Στο Europa League, ξεκίνησαν με εντυπωσιακό διπλό στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις (1-4), αλλά στη συνέχεια γνώρισαν δύο ήττες από τις ολλανδικές Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και Φέγενορντ (1-3). Πλέον, ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τη Μάλμε, όπου η ομάδα του Μπενίτεθ αναζητά το θετικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμά του Παναθηναϊκού στις εναπομείνασες αγωνιστικές μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό. Εκτός παραμένουν οι Σάντσες, Καλάμπρια, αλλά και ο Πελίστρι. Σημαντική η επιστροφή του Μπακασέτα. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.00 να βρει δίχτυα ο Τζούρισιτς.

Vistabet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μάλμε – Παναθηναϊκός!

Δεν πείθει…

Η φετινή σεζόν θεωρείται αποτυχημένη για τη Μάλμε, αφού έμεινε εκτός Ευρώπης και ήδη εξετάζεται η πρόσληψη νέου προπονητή, δεδομένου ότι ο Άνες Μράβατς εκτελεί χρέη υπηρεσιακού. Στην Ευρώπη, περιορίστηκε επίσης σε ισοπαλία 1-1 εντός έδρας με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση δεν έπεισε. Με μόλις έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, βρίσκεται εκτός 24άδας, αν και παραμένει σε απόσταση δύο βαθμών από την 24η θέση. Ο βασικός μέσος Γκούντγιονσεν είναι τιμωρημένος. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΛΜΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2». 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα