Vistabet: Μάλμε – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα! (06/11)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Σουηδία από τη Μάλμε και αναζητά νίκη που θα τον βοηθήσει να παραμείνει δυνατά στη μάχη της πρόκρισης.

Ψάχνει αντίδραση…

Ο Παναθηναϊκός βιώνει… σκωτσέζικο ντους. Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στην αρχή της εποχής Μπενίτεθ, ήρθε η ήττα στον Βόλο για να επαναφέρει τα προβλήματα στην επιφάνεια. Οι «Πράσινοι» έχασαν ευκαιρίες, ωστόσο ο αντίπαλος στη μοναδική καλή στιγμή του σκόραρε και πήρε το τρίποντο. Η ήττα αυτή τους άφησε στην 8η θέση με ένα ματς λιγότερο. Σε οκτώ αναμετρήσεις έχουν πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες και δυσκολεύονται εμφανώς στο σκοράρισμα, έχοντας σημειώσει μόλις δέκα τέρματα. Στο Europa League, ξεκίνησαν με εντυπωσιακό διπλό στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις (1-4), αλλά στη συνέχεια γνώρισαν δύο ήττες από τις ολλανδικές Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και Φέγενορντ (1-3). Πλέον, ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με τη Μάλμε, όπου η ομάδα του Μπενίτεθ αναζητά το θετικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμά του Παναθηναϊκού στις εναπομείνασες αγωνιστικές μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκό. Εκτός παραμένουν οι Σάντσες, Καλάμπρια, αλλά και ο Πελίστρι. Σημαντική η επιστροφή του Μπακασέτα. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.00 να βρει δίχτυα ο Τζούρισιτς.

Δεν πείθει…

Η φετινή σεζόν θεωρείται αποτυχημένη για τη Μάλμε, αφού έμεινε εκτός Ευρώπης και ήδη εξετάζεται η πρόσληψη νέου προπονητή, δεδομένου ότι ο Άνες Μράβατς εκτελεί χρέη υπηρεσιακού. Στην Ευρώπη, περιορίστηκε επίσης σε ισοπαλία 1-1 εντός έδρας με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η εμφάνιση δεν έπεισε. Με μόλις έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, βρίσκεται εκτός 24άδας, αν και παραμένει σε απόσταση δύο βαθμών από την 24η θέση. Ο βασικός μέσος Γκούντγιονσεν είναι τιμωρημένος.

