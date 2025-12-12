Vistabet: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης με 0% Γκανιότα*!

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα ματς, όπου οι δυο ομάδες βρίσκονται σε καλό μομέντουμ.

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Ανεβάζει στροφές

Εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 απέσπασε από τον Βόλο η Κηφισιά κι έκανε ακόμα ένα βήμα παραμονής στην κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν, αλλά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το υπέρ τους αποτέλεσμα. Δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο έμεινε αήττητη η Κηφισιά παρουσιάζοντας θετικά δείγματα. Εκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο και στόχος της να συνεχίσει ανάλογα για να παραμείνει στα Play offs 5-8. Αντίπαλός της ο Αστέρας Τρίπολης και η παράδοση ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι μοιρασμένη. Η Κηφισιά νίκησε τον Πανσερραϊκό 3-0 στο τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν έχει καταγράψει ποτέ διαδοχικές εντός έδρας νίκες στη μεγάλη κατηγορία. Ο Τεττέη, ο οποίος θα αποχωρήσει τον Γενάρη, έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ από οποιονδήποτε παίκτη της Κηφισιάς στη φετινή διοργάνωση (4 γκολ και 4 ασίστ), ενώ η μια από αυτές τις ασίστ ήταν στην αναμέτρηση με τον Αστέρα.

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Βελτιωμένος με Κόλμαν

Ο Αστέρας Τρίπολης ανεβάζει στροφές με τον Κόλμαν και αφήνει πίσω του τις τελευταίες θέσεις. Στο προηγούμενο ματς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 εντός έδρας με τον Λεβαδειακό, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε στο σκορ. Η ομάδα της Τρίπολης παραμένει αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες) και στοχεύει να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της στο 2025. Πρωταγωνιστής της αντεπίθεσης του Αστέρα ο Φεντερίκο Μακέντα, μιας και ο Ιταλός έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ από οποιονδήποτε παίκτη της ομάδας της Τρίπολης στη φετινή διοργάνωση (3 γκολ και 2 ασίστ), συμπεριλαμβανομένου ενός γκολ απέναντι στην Κηφισιά στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση.

