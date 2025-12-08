ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Καϊράτ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (09/12)

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Αστάνα και κόντρα στην Καϊράτ θέλει νίκη για να παραμείνει ολοζώντανος στη μάχη της πρόκρισης. 

Vistabet: Καϊράτ – Ολυμπιακός με Build A Bet* στο Live!

«Τελικός» στο Καζακστάν

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε για μια θρυλική ανατροπή, ωστόσο ηττήθηκε εντός έδρας με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες αν και προηγήθηκαν δεν καταφέραν να ανακόψουν τον φρενήρη ρυθμό των Μαδριλένων. Ωστόσο στο τελευταίο τέταρτο μείωσαν, έκλεισαν τη «Βασίλισσα» στην εστία της, όμως δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν την ισοπαλία. Ήταν η τρίτη ήττα στη League Phase και πλέον ο Ολυμπιακός παίζει στην Αστάνα όλη τη χρονιά. Στο «παγωμένο» Καζακστάν οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να μείνουν «ολοζώντανοι» στη μάχη της πρόκρισης. Μπορεί το ψύχος να μένει εκτός γηπέδου, ωστόσο το γήπεδο της Αστάνα διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα. Ο Ολυμπιακός είναι χωρίς νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια του στο Champions League (2 ισοπαλίες, 8 ήττες). Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη περίοδο χωρίς νίκη στη διοργάνωση, μετά το σερί 13 αγώνων από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Νοέμβριο του 2019. Ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με 23 γκολ σε 28 συμμετοχές. Ο Ποντένσε προπονήθηκε κανονικά, εκτός πλάνων ο Ρέτσος. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.80 να σκοράρει πρώτος ο Ελ Κααμπί. 

Vistabet: Καϊράτ – Ολυμπιακός με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Σε άλλη έδρα για την πρώτη νίκη

Η Καϊράτ γνώρισε την ήττα 3-2 από την Κοπεγχάγη στη Δανία, σε ένα ματς όπου κατάφερε να φανεί απειλητική μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, διάστημα στο οποίο σκόραρε δυο φορές. Ηταν η τέταρτη ήττα της ομάδας στη League Phase, με την Καϊράτ να έχει και ένα βαθμό από το εντός έδρας ματς με την Πάφο. Καμία ομάδα δεν έχει δεχθεί περισσότερα γκολ σε ανοιχτό ματς στο Champions League φέτος από την Καϊράτ. Σημαντική η απουσία του εξαιρετικού φορ, Σατπάγεφ. Η πρωταθλήτρια Καζακστάν έχει ολοκληρώσει τις εγχώριες υποχρεώσεις της από τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ το ματς θα δοθεί στο γήπεδο της Αστάνα.

