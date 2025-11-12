ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ιρλανδία – Πορτογαλία με 0% Γκανιότα*! (13/11)

Η Ιρλανδία υποδέχεται την Πορτογαλία του Ρονάλντο, σε ένα ματς αποδείξεων με τα βλέμματα στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Vistabet: Ιρλανδία – Πορτογαλία με Priceboosts!

Νίκη κι έφυγε για τα… τελικά

Η Πορτογαλία δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις, παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ουγγαρία και πήρε… παράταση η πρόκρισή της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, είναι το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά στον όμιλο, μιας και βρίσκεται πέντε βαθμούς πιο πάνω από την Ουγγαρία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές κόντρα στους Μαγυάρους κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (41 γκολ), επεκτείνοντας το ρεκόρ του με 143 διεθνή γκολ σε 235 εμφανίσεις. Ο 40χρονος επιθετικός της Αλ-Νασρ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα του στα τελικά για έβδομη συνεχή φορά. H Πορτογαλία παραμένει αήττητη στους επτά τελευταίους διεθνείς αγώνες της (5 νίκες, 2 ισοπαλίες), ενώ διατηρεί εξαιρετική παράδοση κόντρα στους Ιρλανδούς, μιας και έχει νικήσει τέσσερις από τους πέντε τελευταίους. Εκτός πλάνων οι Νέτο, Γκονσάλβες. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.80 να βρει πρώτος δίχτυα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Vistabet: Build A Bet* στο Ιρλανδία – Πορτογαλία!

Όλα για όλα η Ιρλανδία

Με γκολ του Φέργκιουσον στο 70ο λεπτό η Ιρλανδία εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και νίκησε 1-0 την Αρμενία στο Δουβλίνο, μένοντας «ζεστή» στη διεκδίκηση της 2ης θέσης. Ηταν η πρώτη της νίκη στον όμιλο, βρέθηκε στο -1 από τη 2η θέση και θα τα δώσει όλα στα δυο εναπομείναντα ματς με Πορτογαλία και Ουγγαρία. Η Ιρλανδία δεν έχει προκριθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2006, ωστόσο ενόψει της αναμέτρησης με τους Ιβηρες έχει σύμμαχο την έδρα, μιας και είναι αήττητη στα πέντε τελευταία στο «Aviva Stadium». Παράλληλα, κράτησε και την Πορτογαλία στο μηδέν στην τελευταία τους εντός έδρας αναμέτρηση τον Νοέμβριο του 2021.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2» 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

