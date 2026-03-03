ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Γουλβς – Λίβερπουλ με 0% Γκανιότα*!

H Λίβερπουλ φιλοξενείται από τη Γουλβς και θέλει νίκη για να πλησιάσει τον στόχο της τετράδας.

Vistabet: Γουλβς – Λίβερπουλ με Priceboosts!

Ανεβάζουν ρυθμό οι Reds

Η Λίβερπουλ μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες και έξι στα επτά τελευταία παιχνίδια της, στοιχείο που επιβεβαιώνει το καλό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται. Παρά τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, έχει αφήσει πίσω της την κακή εικόνα του φθινοπώρου, όταν ουσιαστικά απώλεσε το πρωτάθλημα. Πλέον ο στόχος είναι η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, που οδηγεί στο επόμενο Champions League. Ετσι, η νίκη απέναντι στην ουραγό Γουλβς είναι μονόδρομος.

Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της, καθώς έχει κερδίσει το 83% των μεταξύ τους αγώνων στην Premier League (19 νίκες σε 23 παιχνίδια). Μακριά από το «Άνφιλντ» έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της, με δύο διαδοχικές εκτός έδρας νίκες (1-0 απέναντι σε Σάντερλαντ και Νότιγχαμ Φόρεστ), όσες είχε συνολικά στα δέκα προηγούμενα εκτός. Στοχεύει σε τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας επιτυχία, κάτι που έχει να πετύχει από τον Οκτώβριο του 2024. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.33 να βρει πρώτος δίχτυα στην αναμέτρηση ο Εκιτικέ.

Vistabet: Build A Bet* στο Γουλβς – Λίβερπουλ!

Εξαιρετική τις… Τρίτες

Το πρώτο μισό της σεζόν ήταν απογοητευτικό, με τη Γουλβς να δείχνει ικανή να «σπάσει» κάθε αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της Premier League. Στη συνέχεια, ωστόσο, παρουσίασε σημάδια βελτίωσης, έγινε πιο ανταγωνιστική, πιο συμπαγής τακτικά και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Κάτι τέτοιο αποδείχθηκε και στη νίκη με 2-0 κόντρα στην Άστον Βίλα.

Μπορεί το τρένο της παραμονής να χάθηκε, ωστόσο οι «Λύκοι» θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως εντός έδρας, ημέρα Τρίτη, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα, με επτά νίκες στα εννέα πιο πρόσφατα αντίστοιχα παιχνίδια.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΟΥΛΒΣ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

