Vistabet: Φιορεντίνα – ΑΕΚ με 0% Γκανιότα*! (27/11)

Η ΑΕΚ φιλοξενείται στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα και αναζητά την υπέρβαση που θα τη βάλει ξανά στο «κόλπο» της απευθείας πρόκρισης. 

Vistabet: Φιορεντίνα – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

Διπλό για να μπει δυνατά στο «κόλπο»

Η ΑΕΚ υπέπεσε σε γκέλα, αφού παραχώρησε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 στη Σάμροκ Ρόβερς. Τι και αν είχε 30 σουτ, τι και αν έχασε πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή και αρκέστηκε στην ισοπαλία. Πισωγύρισμα για την Ένωση, η οποία όμως με δυο σερί νίκες στο πρωτάθλημα πήρε τα πάνω της. Φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα και το έργο της γίνεται δυσκολότερο από τη στιγμή που έχει χάσει οκτώ από τα δέκα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (2 νίκες), ενώ παραμένει χωρίς νίκη σε εννέα εξόδους στην Ιταλία (2 ισοπαλίες, 7 ήττες). Παράλληλα, η  ΑΕΚ έχει χάσει 16 από τα τελευταία 21 παιχνίδια της σε φάση ομίλων, αλλά είναι αήττητη στα δύο τελευταία. Μάλιστα, αν η ομάδα του Νίκολιτς νικήσει τη Φιορεντίνα, θα ισοφαρίσει τους βαθμούς που είχε μαζέψει στα προηγούμενα 19 ματς σε αυτό το διάστημα (7). Όμως, η παράδοση είναι κάκιστη απέναντι σε ιταλικές ομάδες, αφού έχει κερδίσει μόλις ένα από τα 17 τελευταία παιχνίδια της. Περίπου ένα μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο φορ, Πιερό. 

Vistabet: Φιορεντίνα – ΑΕΚ με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Ψάχνει απαντήσεις και νίκες

Βελτιωμένη η Φιορεντίνα στην επιστροφή της στη δράση, απέσπασε εντός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Γιουβέντους. Ωστόσο, παρέμεινε κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως έπειτα από 12 στροφές δεν έχει ακόμα νίκη στη Serie A. Εκτός συνόρων βρίσκεται στην 8η θέση μετά την πρώτη ήττα που υπέστη από τη Μάιντς στη Γερμανία! Είχαν προηγηθεί οι νίκες με Σίγκμα Ολομουτς και Ραπίντ Βιέννης. Ωστόσο, οι Βιόλα είναι αήττητοι στα τελευταία 16 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια τους (11 νίκες, 5 ισοπαλίες) και έχουν σκοράρει στα 32 τελευταία. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.65 να βρει δίχτυα ο Τζέκο. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΚ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

