Vistabet: Ελλάδα – Σκωτία με 0% Γκανιότα*! (15/11)

Προτελευταίος αγώνας για την Ελλάδα στην προκριματική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να φιλοξενεί τη Σκωτία.

Vistabet: Build A Bet* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Να κλείσει με νίκες…

Η Εθνική υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Σκωτία, στο προτελευταίο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Γαλανόλευκη» έχει ήδη μείνει εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης, καθώς δεν κατόρθωσε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στα μεγάλα ματς. Πρώτα, η Δανία πέρασε από το Φάληρο με 3-0. Έπειτα, στη Γλασκώβη, η Σκωτία επικράτησε με 3-1. Η τρίτη ήττα, το 3-1 στην έδρα της Δανίας, έβαλε ουσιαστικά τέλος σε κάθε ελπίδα πρόκρισης. «Οι παίκτες εκπροσωπούν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα καλά ματς και στις νίκες» σχολίασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στις νέες επιλογές του Ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται ο φορ της Κηφισιάς, Τεττέη, ο επιθετικός της Μπράιτον, Κωστούλας και ο μέσος της Μινεσότα, Τριάντης.

Vistabet: Ελλάδα – Σκωτία με Priceboosts!

Όλα για την πρωτιά η Σκωτία

H Σκωτία με αρκετό άγχος κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Λευκορωσίας εντός έδρας, αφού επικράτησε με 2-1. Ηταν η Τρίτη διαδοχική νίκη, χάρη στην οποία ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Δανία. Ωστόσο, μειονεκτεί στην ισοβαθμία λόγω τερμάτων και η νίκη με την Ελλάδα είναι μονόδρομος, μιας και στην τελευταία στροφή υποδέχεται τους Σκανδιναβούς. Στην τελευταία επίσκεψή της στον Πειραιά είχε επικρατήσει με 1-0 της ομάδας του Γιοβάνοβιτς.

