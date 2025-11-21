Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος! (22/11)

Πριν το μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον επικίνδυνο Ατρόμητο και θέλει νίκη να μείνει στην κορυφή.

Να παραμείνει στην κορυφή

Επιστροφή στη δράση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Πειραιώτες πέρασαν εύκολα από τη Νίκαια, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-1. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πήραν ανάσες ενόψει της δύσκολης συνέχειας εντός κι εκτός συνόρων. Πριν το μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ υπάρχει η σημαντική αναμέτρηση με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εντός έδρας εμφανίσεις. Άλλωστε, έχει κερδίσει τα 10 τελευταία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρωτάθλημα και επιδιώκει να φτάσει τις 11 σερί νίκες εντός για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022. Εξαιρετική η παράδοση κόντρα στους Περιστεριώτες, αφού είναι αήττητος στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (6 νίκες, 1 ισοπαλία), έχοντας κρατήσει το μηδέν στις έξι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ηγείται και φέτος της επίθεσης του Ολυμπιακού και είναι ο παίκτης με τα περισσότερα braces στο πρωτάθλημα από το ντεμπούτο του τη σεζόν 2023/24.

Με νέο προπονητή

Η διακοπή του πρωταθλήματος έφερε αλλαγές στον Ατρόμητο, αφού ο Βόκολος αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Βόλο έφερε εξελίξεις, με τον Βόσνιο, Ντούσαν Κέρκεζ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας και να τονίζει πως στόχος είναι τα Play offs. Kακή η παράδοση κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού ο Ατρόμητος έχει κερδίσει μόλις ένα από τα τελευταία 21 παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, έχει γνωρίσει περισσότερες ήττες από τους Πειραιώτες παρά από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.

