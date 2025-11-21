ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος! (22/11)

Πριν το μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον επικίνδυνο Ατρόμητο και θέλει νίκη να μείνει στην κορυφή.

Vistabet: Ολυμπιακός – Ατρόμητος με Build A Bet* στο Live!

Να παραμείνει στην κορυφή

Επιστροφή στη δράση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Πειραιώτες πέρασαν εύκολα από τη Νίκαια, επικρατώντας  της Κηφισιάς με 3-1. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ πήραν ανάσες ενόψει της δύσκολης συνέχειας εντός κι εκτός συνόρων. Πριν το μεγάλο ραντεβού με τη Ρεάλ υπάρχει η σημαντική αναμέτρηση με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εντός έδρας εμφανίσεις. Άλλωστε, έχει κερδίσει τα 10 τελευταία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρωτάθλημα και επιδιώκει να φτάσει τις 11 σερί νίκες εντός για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022. Εξαιρετική η παράδοση κόντρα στους Περιστεριώτες, αφού είναι αήττητος στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (6 νίκες, 1 ισοπαλία), έχοντας κρατήσει το μηδέν στις έξι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ηγείται και φέτος της επίθεσης του Ολυμπιακού και είναι ο παίκτης με τα περισσότερα braces στο πρωτάθλημα από το ντεμπούτο του τη σεζόν 2023/24.

Vistabet: Ολυμπιακός – Ατρόμητος με Build A Bet*!

Με νέο προπονητή

Η διακοπή του πρωταθλήματος έφερε αλλαγές στον Ατρόμητο, αφού ο Βόκολος αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα 1-0 από τον Βόλο έφερε εξελίξεις, με τον Βόσνιο, Ντούσαν Κέρκεζ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας και να τονίζει πως στόχος είναι τα Play offs. Kακή η παράδοση κόντρα στον Ολυμπιακό, αφού ο Ατρόμητος έχει κερδίσει μόλις ένα από τα τελευταία 21 παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, έχει γνωρίσει περισσότερες ήττες από τους Πειραιώτες παρά από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα