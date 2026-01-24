ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (25/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και αναζητά νίκη ηρεμίας, αλλά και να πλησιάσει τον Λεβαδειακό.

Vistabet: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Στο κυνήγι της τετράδας

Ο Παναθηναϊκός απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ άουτ του Europa League. Οι «Πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα από τον βαθμό. Πλέον, στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να μην απομακρυνθούν περισσότερο από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.  Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί στα δύο πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, όμως δεν έχει γνωρίσει τρεις διαδοχικές ήττες μακριά από το γήπεδό του από τον Απρίλιο του 2015. Σύμμαχος η παράδοση απέναντι στον Ατρόμητο, αφού  έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλήματος (7 νίκες, 2 ισοπαλίες), αυτή με 3-2 εκτός έδρας τον Δεκέμβριο του 2024.

Vistabet: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Να ανέβει πιο ψηλά…

Ο Ατρόμητος πήρε βαθμολογική ανάσα μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-0 κόντρα στον Βόλο. Οι Περιστεριώτες ξέφυγαν από τις τελευταίες θέσεις και θέλουν να παραμείνουν στον δρόμο των επιτυχιών για να βρεθούν στις θέσεις 5-8, ωστόσο την τελευταία φορά που νίκησαν δυο σερί φορές ήταν τον περασμένο Μάρτιο. Ο Ατρόμητος παραμένει αήττητος στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος (1 νίκη, 1 ισοπαλία), ωστόσο δεν έχει καταφέρει ποτέ να μείνει αήττητος σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις στο Περιστέρι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα