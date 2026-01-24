Vistabet: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (25/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και αναζητά νίκη ηρεμίας, αλλά και να πλησιάσει τον Λεβαδειακό.

Στο κυνήγι της τετράδας

Ο Παναθηναϊκός απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ άουτ του Europa League. Οι «Πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ και θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα από τον βαθμό. Πλέον, στρέφουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να μην απομακρυνθούν περισσότερο από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί στα δύο πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, όμως δεν έχει γνωρίσει τρεις διαδοχικές ήττες μακριά από το γήπεδό του από τον Απρίλιο του 2015. Σύμμαχος η παράδοση απέναντι στον Ατρόμητο, αφού έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλήματος (7 νίκες, 2 ισοπαλίες), αυτή με 3-2 εκτός έδρας τον Δεκέμβριο του 2024.

Να ανέβει πιο ψηλά…

Ο Ατρόμητος πήρε βαθμολογική ανάσα μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-0 κόντρα στον Βόλο. Οι Περιστεριώτες ξέφυγαν από τις τελευταίες θέσεις και θέλουν να παραμείνουν στον δρόμο των επιτυχιών για να βρεθούν στις θέσεις 5-8, ωστόσο την τελευταία φορά που νίκησαν δυο σερί φορές ήταν τον περασμένο Μάρτιο. Ο Ατρόμητος παραμένει αήττητος στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος (1 νίκη, 1 ισοπαλία), ωστόσο δεν έχει καταφέρει ποτέ να μείνει αήττητος σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις στο Περιστέρι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

