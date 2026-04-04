Vistabet: Ατλέτικο Μαδρ. – Μπαρτσελόνα με 0% Γκανιότα*!

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Ατλέτικο και θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στους Μαδριλένους.

Χωρίς… παράδοση ο Σιμεόνε

Το πρώτο από τα τρία μεταξύ τους ματς θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου και για την Ατλέτικο είναι το πιο αδιάφορο, μιας και έχει ήδη μια θέση στην τετράδα και το επόμενο Champions League. Οι Μαδριλένοι πάντως θα παίξουν για το γόητρο, ενώ θα κάνουν και την τελική πρόβα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν με τους Καταλανούς.

Η ομάδα του Σιμεόνε προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα 3-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναζητά τις δικές της απαντήσεις. Η Ατλέτικο μετρά τρεις νίκες στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της απέναντι στην Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις (4 ήττες). Παράλληλα, μετά το εντυπωσιακό 5-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης τον Σεπτέμβριο του 2025, η Ατλέτικο έχει την ευκαιρία να κερδίσει και τις δύο «αιώνιες» αντιπάλους εντός έδρας στην ίδια σεζόν της LaLiga, κάτι που έχει συμβεί μόλις μία φορά τα τελευταία 45 χρόνια (2021/22). Ωστόσο, ο Σιμεόνε δεν έχει καλή παράδοση απέναντι στους Καταλανούς στο πρωτάθλημα, καθώς έχει πανηγυρίσει μόλις τρεις νίκες σε 28 αναμετρήσεις.

Νίκη για… τίτλο

Δίχως να πείσει, η Μπαρτσελόνα νίκησε 1-0 εντός έδρας τη Ράγιο και διατήρησε το μαξιλαράκι ασφαλείας των τεσσάρων βαθμών από τη Ρεάλ στη μάχη του τίτλου. Εκτη σερί νίκη για την ομάδα του Χάνσι Φλικ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό, μιας και ακολουθούν οι κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ατλέτικο για πρωτάθλημα και Champions League.

Σύμμαχος η παράδοση, μιας και η Μπαρτσελόνα έχει επιβληθεί στα τρία τελευταία εκτός έδρας ματς κόντρα στην Ατλέτικο στη LaLiga, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα που έχει πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες στο «Μετροπολιτάνο» για το πρωτάθλημα. Η δύναμη της Μπάρτσα είναι και στα στημένα, έχοντας σημειώσει 11 γκολ από κόρνερ, κορυφαία επίδοση για τη σύγχρονη ιστορία τους στη LaLiga.

