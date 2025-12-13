Vistabet: Άρης – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (14/12)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με το βλέμμα να στρέφεται στους Ελ Κααμπί και Μορόν.

Για το μεγαλύτερο σερί του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε και το εμπόδιο του ψύχους, επικράτησε 1-0 στο Καζακστάν της Καϊράτ, πέτυχε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης. Πλέον, στρέφει το βλέμμα του στο πρωτάθλημα, εκεί όπου έχει δύσκολη αποστολή. Οι Πειραιώτες φιλοξενούνται από τον Άρη και θέλουν νίκη για να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μάλιστα, μετρούν επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και ενδεχόμενο τρίποντο θα τους χαρίσει το μεγαλύτερο σερί τους υπό τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός έχει ηττηθεί μόλις έξι φορές στα τελευταία 48 παιχνίδια του στη διοργάνωση απέναντι στον Άρη (8 ισοπαλίες, 34 ήττες), αν και όλες οι ήττες σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνιστής και της φετινής σεζόν ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι, ο οποίος μετά το ματς θα αναχωρήσει για το Copa Africa. O Mαροκινός φορ έχει σημειώσει περισσότερα γκολ από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο πρωτάθλημα (12), συμπεριλαμβανομένων έξι από τα τελευταία εννέα γκολ της ομάδας του στην διοργάνωση. Έχει βρει δίχτυα πέντε φορές απέναντι στον Άρη, περισσότερα μόνο από ό,τι απέναντι στην ΑΕΚ (6).

Σε δύσκολη θέση

O Άρης γνώρισε την ήττα 3-1 από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έχασε έδαφος στη μάχη της τετράδας. Οι γηπεδούχοι κάνουν τη χειρότερή τους επίδοση σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2013. Μόλις μια νίκη για τους «Κίτρινους» στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, με την ομάδα του Χιμένεθ να έχει την Τρίτη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Σύμμαχος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Λόρεν Μορόν, ο οποίος έχει δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση, έχοντας σκοράρει και στα 4 τελευταία ματς με τους Πειραιώτες!

