Vistabet: Αμέτρητα ειδικά και κορυφαίο Live στους αγώνες του Κυπέλλου! (06/01)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η… αυλαία της νοκ-άουτ φάσης των play-offs του Κυπέλλου. Στις 15:00, o Άρης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, στις 17:30, Bόλος και Κηφισιά κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό και στις 20:00, o ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Και στο βάθος… ο Ολυμπιακός!

Με μοναδικό στόχο να τσεκάρει απόψε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στους Περιστεριώτες, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ατρόμητος ήταν αυτός που τον υποχρέωσε στην 2η του ήττα στο Πρωτάθλημα, πριν δύο αγωνιστικές. Αυτό δίνει και ένα έξτρα κίνητρο στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι χωρίς άγχος θα παραταχτούν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όποια ομάδα πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά θ’ αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος προκρίθηκε απευθείας από την League Phase της διοργάνωσης.

Προβάδισμα στις έδρες

Το πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου έχουν σήμερα Άρης και Βόλος, οι οποίοι υποδέχονται Παναιτωλικό και Κηφισιά, αντίστοιχα. Οι έδρες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις και με την μέχρι τώρα παρουσία τους τόσο οι Θεσσαλονικείς, όσο και οι Βολιώτες έχουν δείξει την δυναμική τους όταν αγωνίζονται στο γήπεδο τους. Στον αντίποδα, Παναιτωλικός και Κηφισιά και ειδικά η ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αττικής έχουν αποδείξει φέτος ότι μπορούν να… χτυπήσουν οποιοδήποτε ματς, ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου. Ο νικητής από το ζευγάρι Άρης – Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ενώ ο νικητής του Βόλος – Κηφισιά θα βρεθεί στον δρόμο του εντυπωσιακού φέτος Λεβαδειακού.

