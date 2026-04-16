Vistabet: ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο με 0% Γκανιότα*!

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια και αναζητά την υπέρβαση για την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Να σπάσει την αρνητική παράδοση

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στο «Βαγιέκας» ηττήθηκε με 3-0 από τη Ράγιο και είδε τις πιθανότητες πρόκρισης να μειώνονται αισθητά. Οι «Κιτρινόμαυροι» πήραν ανάσες και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στον κρίσιμο επαναληπτικό με τους Ιβηρες. Ωστόσο, η ΑΕΚ αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 16 παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (5 ισοπαλίες, 11 ήττες), με την τελευταία της επιτυχία να… χάνεται το 1988. Παράλληλα, η Ένωση έχει να προκριθεί σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από ήττα στο πρώτο παιχνίδι από τη σεζόν 1999-00, όταν απέκλεισε την ΜΤΚ Βουδαπέστης.

Η μοναδική φορά που ανέτρεψε διαφορά τριών ή περισσότερων τερμάτων ήταν το 1976-77 απέναντι στην ΚΠΡ (0-3, 3-0, πρόκριση στα πέναλτι). Η ομάδα του Νίκολιτς δεν έχει σκοράρει στα δύο τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση, ενώ είχε μείνει «άσφαιρη» μόλις σε ένα από τα προηγούμενα 18 ευρωπαϊκά ματς της. Στο 1.98 προσφέρεται η νίκη της Ένωσης.

Με το βλέμμα στην… παραμονή

Η Ράγιο παρουσιάστηκε με εκτεταμένο rotation και γνώρισε την ήττα με 3-0 εκτός έδρας από τη Μαγιόρκα. Η αντίπαλος της Ένωσης παραμένει κοντά στην επικίνδυνη ζώνη και το ματς που ακολουθεί με την Εσπανιόλ θα κρίνει πολλά. Εκτός συνόρων η Ράγιο συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών έχει προκριθεί και στις έξι προηγούμενες περιπτώσεις όπου είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι σε ευρωπαϊκό νοκ άουτ. Ο Άλβαρο Γκαρθία έχει συμμετοχή σε γκολ στα έξι από τα εννέα παιχνίδια του στη φετινή διοργάνωση (3 γκολ, 3 ασίστ), έχοντας μάλιστα δώσει και την ασίστ για το νικητήριο γκολ στο πρώτο ματς με την ΑΕΚ. Να βρει ξανά δίχτυα οποτεδήποτε στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 4.20.

