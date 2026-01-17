Vistabet: ΑΕΚ- Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (18/01)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ντέρμπι αποδείξεων και αυτοπεποίθησης.

Ψάχνει αντίδραση και… κορυφή

Η ΑΕΚ μπαίνει στο ντέρμπι με ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο βάρος τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Παρά το πρόσφατο 1-1 με τον Άρη και τον απρόσμενο αποκλεισμό από το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, η «Ένωση» παραμένει σε καλή κατάσταση στο πρωτάθλημα, με επτά νίκες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση παρουσιάζεται σταθερά εξαιρετική απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα στα εννέα πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος, χωρίς να έχει υποστεί διαδοχικές ήττες από το 1976. Παράλληλα, ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητά της, καθώς έχει πετύχει περισσότερες νίκες με διαφορά ενός γκολ από κάθε άλλη ομάδα, αλλά και για την ικανότητά της στο ψηλό παιχνίδι, όντας η πιο παραγωγική ομάδα σε γκολ με κεφαλιά. Σε ατομικό επίπεδο, ο Λιούμπιτσιτς βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, με συμμετοχή σε γκολ σε κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα.

Με ανεβασμένη ψυχολογία στο ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί στη Νέα Φιλαδέλφεια με ανεβασμένη ψυχολογία, προερχόμενος από την εύκολη νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και την άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου σε βάρος του Άρη. Οι «πράσινοι» αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρώτη τετράδα, αλλά και μια νίκη σε ντέρμπι που θα αλλάξει την εικόνα μιας σεζόν όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν σε μεγάλα παιχνίδια. Παρότι παρουσιάζει αμυντική βελτίωση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να πετύχει δύο διαδοχικές νίκες πρωταθλήματος χωρίς να δεχθεί γκολ από τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, οι λεπτομέρειες έχουν αποδειχθεί καθοριστικές, καθώς τρεις από τις τέσσερις ήττες του στο φετινό πρωτάθλημα ήρθαν με διαφορά ενός τέρματος. Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς παραμένει σταθερή απειλή απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας σημειώσει τρία γκολ σε πέντε αναμετρήσεις πρωταθλήματος.

