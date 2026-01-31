Vistabet: ΑΕΚ- Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (01/02)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ντέρμπι αποδείξεων και κορυφής.

Ξεκούραστη στο ντέρμπι

Η ΑΕΚ με την πρόκρισή της στους «16» του Conference League, εξασφάλισε ηρεμία και ξεκούραση, αντίθετα με τους ανταγωνιστές της. Η Ενωση προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα, σε ματς όπου δεν έπεισε, αλλά πήρε αυτό που ήθελε. Οι «Κιτρινόμαυροι» θέλουν να μείνουν στην κορυφή και θα επιδιώξουν να σπάσουν το αρνητικό σερί απέναντι στους Πειραιώτες. Έξι συνεχόμενες ήττες με 12 γκολ παθητικό και μόλις ένα γκολ ενεργητικό δείχνουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν, αλλά η ψυχολογία ενισχύεται από το αήττητο των τελευταίων δέκα αγώνων τους στο πρωτάθλημα. Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχει αλλάξει ήδη τα δεδομένα στα πρόσφατα ματς και θα αποτελέσει το βασικό όπλο των γηπεδούχων.

Με ψυχολογία, αλλά και… κούραση

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια ιστορική νίκη στο Άμστερνταμ, όπου με το 2-1 επί του Άγιαξ προκρίθηκε στα play offs του Champions League, δείχνοντας ωριμότητα, συγκέντρωση και καθαρό μυαλό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταφέρει στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να μην δεχθούν γκολ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να παραμένει… εφιάλτης για την Ένωση, έχοντας έξι τέρματα σε επτά συναντήσεις. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που διατηρεί τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμών από την εποχή του Ισπανού προπονητή, θα επιδιώξει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να βρεθεί στο ρετιρέ.

