Vistabet: ΑΕΚ- Άρης με 0% Γκανιότα*! (23/11)

Βελτιωμένη η Ένωση

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη, επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, ενώ η νίκη συνοδεύτηκε από καλή εμφάνιση. Η Ένωση πέτυχε το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο χωρίς να δεχθεί γκολ, πήρε ανάσες στη διακοπή και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τον Άρη. Σύμμαχος η εξαιρετική παράδοση κόντρα στους Θεσσαλονικείς, αφού η Ένωση έχει κερδίσει τα πέντε τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα απέναντι στον Άρη, έχοντας πετύχει 13 γκολ, ενώ δέχθηκε μόλις ένα. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα 7 από τα 10 φετινά παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (1 ισοπαλία, 2 ήττες), κρατώντας το μηδέν σε έξι από αυτά. Μάλιστα, κανείς δεν έχει περισσότερα clean sheets από την Ένωση. Ο Ορμπελίν Πινέδα έχει σκοράρει από ένα γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο πρωτάθλημα, βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ και θα επιδιώξει να βρει δίχτυα για τρίτο διαδοχικό αγώνα για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Σε κακό μομέντουμ

Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Άρης εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ήταν πειστική εμφάνιση, έμεινε από νωρίς με παίκτη λιγότερο, ενώ στάθηκε αρκετά τυχερός, μιας και οι Αρκάδες είχαν τρία δοκάρια. Τέσσερα σερί ματς χωρίς νίκη για τους «Κίτρινους», καθώς η τελευταία… χάνεται στις 20 Σεπτεμβρίου. Μεγαλύτερο σερί χωρίς τρίποντο είχε καταγραφεί το 2021. Ο Λορέν Μορόν δεν έχει σκοράρει στις τρεις εκτός έδρας εμφανίσεις του απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, περισσότερες επισκέψεις χωρίς γκολ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

