Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Βοσνία – Ιταλία!

Η Ιταλία φιλοξενείται στη Ζένιτσα από την Βοσνία και ο χαμένος… χάνεται, αφού το εισιτήριο για το Μουντιάλ είναι ένα.

Έτοιμη να γράψει ιστορία

Ακόμα πιο κοντά στο όνειρο η Βοσνία, η οποία πέρασε νικηφόρα από το Κάρντιφ. Οι Βόσνιοι λυτρώθηκαν στο 87’ με το γκολ του Τζέκο, ο οποίος ισοφάρισε τους Ουαλούς και στη ρώσικη ρουλέτα πήραν το μεγάλο εισιτήριο για τον τελικό των Play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη Ζένιτσα θα υποδεχθούν την Ιταλία και θέλουν να γράψουν την δική τους ιστορία. Η πρόκριση έχει εθνική σημασία, όπως τόνισε ο Μπάρμπαρεζ, υπογραμμίζοντας ότι οι παίκτες έχουν ήδη κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου αποκαθιστώντας την αγάπη για το εθνόσημο. Αγωνιστικά, απουσίαζαν οι Χατζικάντουνιτς, Μπίτσακτσιτς, Μέναλο και Χαϊραντίνοβιτς, ενώ ο βασικός Ντέντιτς είναι αμφίβολος λόγω ενοχλήσεων.

Όλα για όλα, αλλά με αρκετή πίεση

Ένα βήμα πριν τη μεγάλη επιστροφή στο Μουντιάλ βρίσκεται η Ιταλία, η οποία επικράτησε στο Μπέργκαμο της Βόρειας Ιρλανδίας με 2-0. Με μπροστάρη τον Τονάλι εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό των Play offs και κόντρα στην Βοσνία θα επιδιώξει να πάρει αυτό για το οποίο «καίγεται», το εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. Η Ιταλία θα κληθεί για τρίτη διαδοχική φορά να παίξει κρίσιμα παιχνίδια χωρίς πλεονέκτημα έδρας, ενώ η πίεση αυξάνεται μετά τα πλάνα με πανηγυρισμούς των παικτών της για την πρόκριση των Βόσνιων. Αγωνιστικά, ο Σκαμάκα επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ απουσιάζουν οι Κιέζα και Ατσέρμπι, με τον Καλαφιόρι να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, αλλά να υπολογίζεται βασικός. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.40 να βρει δίχτυα ο Κιν.

