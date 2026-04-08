Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ!

Η Παρί υποδέχεται τη Λίβερπουλ και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της στη διοργάνωση.

Οι οιωνοί δεν είναι σύμμαχος για την Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε… αέρας το εμπόδιο της Τσέλσι και με δυο μεγάλες νίκες βρέθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Oι Παριζιάνοι θέλουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, όμως η προσπάθεια αυτή περνά από τη… Λίβερπουλ. Απόλυτη ισορροπία στην παράδοση, αφού οι δύο ομάδες μετρούν από τρεις νίκες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους έγιναν στον περσινό γύρο των «16» του Champions League, όπου και οι δύο ομάδες επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας, πριν οι Παριζιάνοι προκριθούν στα πέναλτι μέσα στο «Άνφιλντ».

Η Παρί παραμένει αήττητη στα έξι τελευταία παιχνίδια της στο Champions League απέναντι σε αγγλικές ομάδες (5 νίκες, 1 ισοπαλία), και έχει προκριθεί σε όλα τα νοκ άουτ παιχνίδια της κόντρα σε βρετανικούς συλλόγους από την αρχή της περασμένης σεζόν. Ωστόσο, οι οιωνοί δεν είναι καλοί, μιας στις τέσσερις από τις πέντε τελευταίες σεζόν της διοργάνωσης, οι κάτοχοι του τίτλου αποκλείστηκαν στα προημιτελικά και μόνο η Ρεάλ το 2022-23 προχώρησε στα ημιτελικά. Ο Κβαρατσχέλια έχει συμμετοχή σε 11 γκολ σε 11 παιχνίδια φέτος (7 γκολ, 4 ασίστ). Να βρει δίχτυα οποτεδήποτε στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ προσφέρεται στο 2.40.

Με ηγέτη τον Σζομποσλάι

Η Λίβερπουλ διέλυσε τη Γαλατασαράι, ολοκλήρωσε την ανατροπή με το εμφατικό 4-0 και βρέθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, στο κύπελλο Αγγλίας διασύρθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι με 4-0 και αποκλείστηκε και από αυτή τη διοργάνωση.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στις αναμετρήσεις με τους Παριζιάνους, εκεί όπου θέλει να κάνει την υπέρβαση. Ο Σζομποσλάι είναι ο ηγέτης της φετινής ομάδας του Σλοτ έχοντας πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ στο Champions League. Στο 5.75 να βρει οποτεδήποτε δίχτυα ο Μαγυάρος στο ματς με τους Παριζιάνους.

