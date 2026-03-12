ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Βήμα πρόκρισης των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις!

Βήμα πρόκρισης των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ρίχνονται στην ευρωπαϊκή «αρένα» έχοντας ως στόχο την πρόκριση τους στα ημιτελικά.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Μπέτις για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των «16» του Europa League. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δείχνει ότι έχει βρει τα πατήματά του το τελευταίο διάστημα και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση. Μετά την πρόκρισή του επί της Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός συνέχισε με νίκες στο πρωτάθλημα και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Πέτυχε δύο σερί εντός έδρας νίκες με Άρη (3-1) και ΟΦΗ (4-1) και την Κυριακή επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας. Μπορεί να μην είναι το φαβορί με αντίπαλο την Μπέτις αλλά με τον Ράφα Μπενίτεθ στην Ευρώπη, δεν έχει γνωρίσει ακόμα ήττα σε επτά παιχνίδια (3-4-0).

Από την άλλη η Μπέτις προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με 2-0 από τη Χετάφε για τη La Liga και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο κόουτς Πελεγκρίνι προχώρησε σε rotation ενόψει και του ματς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι σημαντικό για τον σύλλογο.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 8 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200!

Για το Conference League, η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Σλοβενία να αντιμετωπίσει την Τσέλιε ψάχνοντας εκδίκηση για την ήττα της εκεί στη League Phase.
Τα δεδομένα από τότε βέβαια έχουν αλλάξει, με την Ένωση να είναι σαφώς βελτιωμένη. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας δείξει αρκετά καλό πρόσωπο.

Είναι το φαβορί απέναντι στην Τσέλιε και θέλει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Άλλωστε η ήττα της στην πρεμιέρα ήταν η μοναδική φετινή της στη League Phase.
Η πρωτοπόρος του σλοβένικου πρωταθλήματος έχει δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς.

Ο Άλμπερτ Ριέρα συνεχίζει στον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ ο Φράνκο Κοβάσεβιτς των 25 γκολ σε 28 εμφανίσεις, πήρε μεταγραφή για τη Φερεντσβάρος. Ο κόουτς Μαέφσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν αποκλείεται να αποτελέσει ακόμα και παρελθόν, αν η Τσέλιε δεν προκριθεί στην επόμενη φάση.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΟΥΣ 8 ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50!

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Ευρώπη

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα