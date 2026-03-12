Βήμα πρόκρισης των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ρίχνονται στην ευρωπαϊκή «αρένα» έχοντας ως στόχο την πρόκριση τους στα ημιτελικά.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Μπέτις για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη φάση των «16» του Europa League. Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δείχνει ότι έχει βρει τα πατήματά του το τελευταίο διάστημα και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση. Μετά την πρόκρισή του επί της Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός συνέχισε με νίκες στο πρωτάθλημα και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Πέτυχε δύο σερί εντός έδρας νίκες με Άρη (3-1) και ΟΦΗ (4-1) και την Κυριακή επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας. Μπορεί να μην είναι το φαβορί με αντίπαλο την Μπέτις αλλά με τον Ράφα Μπενίτεθ στην Ευρώπη, δεν έχει γνωρίσει ακόμα ήττα σε επτά παιχνίδια (3-4-0).

Από την άλλη η Μπέτις προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με 2-0 από τη Χετάφε για τη La Liga και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ο κόουτς Πελεγκρίνι προχώρησε σε rotation ενόψει και του ματς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι σημαντικό για τον σύλλογο.

Για το Conference League, η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Σλοβενία να αντιμετωπίσει την Τσέλιε ψάχνοντας εκδίκηση για την ήττα της εκεί στη League Phase.

Τα δεδομένα από τότε βέβαια έχουν αλλάξει, με την Ένωση να είναι σαφώς βελτιωμένη. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας δείξει αρκετά καλό πρόσωπο.

Είναι το φαβορί απέναντι στην Τσέλιε και θέλει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Άλλωστε η ήττα της στην πρεμιέρα ήταν η μοναδική φετινή της στη League Phase.

Η πρωτοπόρος του σλοβένικου πρωταθλήματος έχει δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ματς.

Ο Άλμπερτ Ριέρα συνεχίζει στον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ ο Φράνκο Κοβάσεβιτς των 25 γκολ σε 28 εμφανίσεις, πήρε μεταγραφή για τη Φερεντσβάρος. Ο κόουτς Μαέφσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση και δεν αποκλείεται να αποτελέσει ακόμα και παρελθόν, αν η Τσέλιε δεν προκριθεί στην επόμενη φάση.

