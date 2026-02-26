ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός & Θέλτα-ΠΑΟΚ: «Ενισχυμένοι» Μπακασέτας και Γιακουμάκης στο Pamestoixima.gr

Το UEFA Europa League συνεχίζεται με ελληνικό ενδιαφέρον και στο Pamestoixima.gr η δράση ανεβαίνει επίπεδο, με μοναδικές προσφορές*, ενισχυμένες αποδόσεις* και πολλά δώρα* που κάνουν κάθε ευρωπαϊκή βραδιά ακόμη πιο συναρπαστική. 

Τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ, με ειδικές αγορές που συνδυάζουν γκολ, κόρνερ και πρωταγωνιστές.

Ενισχυμένες αποδόσεις Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός | Pamestoixima.gr

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ 4.70* από 3.80
    • Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ 6.80* από 5.50
    • Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ 4.20* από 3.40
    • Τάσος Μπακασέτας να σκοράρει & Παναθηναϊκός να κερδίσει 11.00* από 9.00

Ενισχυμένες αποδόσεις Θέλτα-ΠΑΟΚ | Pamestoixima.gr

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ 5.50* από 4.15
    • ΠΑΟΚ να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ 8.75* από 7.00
    • Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ 4.10* από 3.30
    • Γιακουμάκης να σκοράρει 3.70* από 3.25

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις*, ειδικά στοιχήματα και σούπερ προσφορές* σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr, για να ζήσεις τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με ακόμη μεγαλύτερη αξία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Έπαθλο* στους αγώνες του Europa League | Pamestoixima.gr

Τοποθετείς στοίχημα στο Europa League και συγκεκριμένα στα παιχνίδια Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός και Θέλτα-ΠΑΟΚ και διεκδικείς ένα μοναδικό έπαθλο*, ανεβάζοντας την ένταση σε κάθε φάση.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε υπεύθυνα | 

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα