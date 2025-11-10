Βγάζει αντίδραση στο Παρίσι με ενισχυμένες αποδόσεις από τη Novibet! (11/11)

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Παρίσι προκειμένου να αντιμετωπίσει την Παρί για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα τους (86-68) την προηγούμενη αγωνιστική στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Οι παίκτες του Αταμάν είχαν κακή εικόνα σε άμυνα και επίθεση και για τρία δεκάλεπτα δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους.

Στο 4ο δεκάλεπτο πέτυχαν βέβαια 28 πόντους διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις αλλά η διαφορά παρέμεινε μεγάλη. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Κώστας Σλούκας με 16 πόντους, ενώ διψήφιοι για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Όσμαν (14π.) και Ρογκαβόπουλος (12π.).

Το «τριφύλλι» με ρεκόρ 5-4 θέλει να ανέβει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Από την άλλη η Παρί με 4-5 προέρχεται από την εντός έδρας ήττα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου με 86-82.

Οι Γάλλοι πλήρωσαν το κακό 4ο δεκάλεπτο τους, 14-22 το επιμέρους σκορ, και έτσι αποχώρησαν με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο τους. Οι Ρόμπινσον (22π.) και Χίφι (21π.) έκαναν ό,τι μπορούσαν αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει το επιθυμητό για τους ίδιους αποτέλεσμα.

Παρί – Παναθηναϊκός 1 (+1.5):1.84 2 (-1.5) 1.96

Αμφότερες οι ομάδες το Σαββατοκύριακο πήραν τις νίκες στα εγχώρια πρωταθλήματα τους. Ο Παναθηναϊκός με έναν εκπληκτικό Ναν έφυγε με το διπλό από το Περιστέρι (72-89) απέναντι στην ομώνυμη ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 27 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25:12 λεπτά παιχνιδιού. Ήταν μάλιστα ο μόνος «διψήφιος» παίκτης των «πράσινων» για τους οποίος σκόραραν και οι 12 παίκτες που αγωνίστηκαν.

Το σύνολο του Αταμάν δίνει τώρα το 2ο σερί εκτός έδρας παιχνίδι του στη Euroleague ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Από την άλλη η Παρί «ξέσπασε» απέναντι στη Λιμόζ (115-93) για το γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Χίφι και πάλι ήταν ο πρωταγωνιστής με 24 πόντους, με την ομάδα του να φτάνει στο 5-2 και να βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Την Πέμπτη η γαλλική ομάδα αγωνίζεται και πάλι εντός έδρας καθώς υποδέχεται τη Βαλένθια.

