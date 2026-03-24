Βαλένθια – Ολυμπιακός & Ντουμπάι – Παναθηναϊκός με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένη» EuroLeague

33η αγωνιστική σε μία ακόμα διαβολοβδομάδα, η οποία αναμένεται να διαμορφώσει την κατάταξη και να ξεκαθαρίσει κάπως την κατάσταση, καθώς στη φετινή EuroLeague γίνεται πραγματικά χαμός. Έπειτα θα απομένουν πέντε ακόμα αγωνιστικές, δεδομένο που καθιστά απαραίτητες τις αποψινές νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο πρώτος έχει πολύ δύσκολη εξόρμηση στην εκπληκτική Βαλένθια, ενώ οι «Πράσινοι» έχουν must win εξόρμηση κόντρα στη Ντουμπάι στο ουδέτερο τερέν της Βοσνίας.

Ο Ολυμπιακός αναζητά να κλειδώσει την παρουσία του στην τετράδα και να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας. Με ρεκόρ 22-11, βρίσκεται στη 2η θέση και σε απόσταση βολής από την κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του μέσα στη σεζόν. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από διαδοχικές νίκες με Φενερμπαχτσέ (104-87) και Μπασκόνια (90-80).

Το σημαντικότερο για τον Ολυμπιακό είναι ότι παρουσιάζει πολλαπλούς τρόπους να κερδίζει. Ακόμα και όταν το τρίποντο δεν λειτουργεί – όπως στο ματς με τη Μπασκόνια (18%) – βρίσκει λύσεις μέσα από τη ρακέτα, την κυριαρχία στα ριμπάουντ και τον έλεγχο του ρυθμού. Απέναντί του, η Βαλένθια περνά μια μικρή κάμψη, ερχόμενη από δύο ήττες και με εμφανές πρόβλημα στο σκοράρισμα. Παρά το γεγονός ότι παραμένει ψηλά στη βαθμολογία (20-12), η επιθετική της λειτουργία έχει πέσει αισθητά, κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο απέναντι σε μια ομάδα με την αμυντική σκληράδα του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός έχει στόχο να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες και να αποφύγει τα μπλεξίματα των ισοβαθμιών. Το ματς απέναντι με την Ντουμπάι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η βαθμολογία είναι εξαιρετικά «σφιχτή», με πολλές ομάδες στο ίδιο ρεκόρ και την αραβική ομάδα από το -1 να είναι η μοναδική που απειλεί όσες βρίσκονται στην 10άδα.

Οι «Πράσινοι» προέρχονται από δύο κομβικές νίκες απέναντι σε Ζάλγκιρις και Ερυθρό Αστέρα, αποτελέσματα που τους έφεραν στο 18-14 και τους κράτησαν γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης, ακόμα και μέσα στο κυνήγι της τετράδας. Η Ντουμπάι από την πλευρά της ψάχνει την έκπληξη στη βαθμολογία, αλλά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι είχε γνωρίσει βαριά ήττα (103-82), σε ένα ματς όπου δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των «Πράσινων».

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της EuroLeague, με ρεκόρ 23-9 και την κορυφή στα χέρια της, επιβεβαιώνοντας σε κάθε αγωνιστική ότι αποτελεί την πιο σταθερή ομάδα της διοργάνωσης. Με την άμυνα-σήμα κατατεθέν της, έχει δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό προφίλ που τη διατηρεί στην πρώτη θέση και της δίνει πλεονέκτημα ενόψει playoffs.

Το παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Ισραηλινοί παίζουν το τελευταίο χαρτί τους για την είσοδο στο play-in και βρίσκονται στο 15-16, με ματς λιγότερο και θεωρητικά βατό πρόγραμμα. Ωστόσο, η Φενέρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό της σε κάθε συνθήκη. Απέναντι στη Μιλάνο, γύρισε το παιχνίδι μέσα από την άμυνά της, με ένα εντυπωσιακό 12-0 σερί που προήλθε από κλεψίματα και transition καταστάσεις.

Η προϊστορία είναι οριακά υπέρ της Μακάμπι, αλλά η Φενέρ έχει πάρει το πρώτο φετινό ματς (84-75). Σε ένα παιχνίδι όπου η Μακάμπι θα προσπαθήσει να επιβάλει ρυθμό και να εκμεταλλευτεί την ενέργειά της, η άμυνα της Φενέρ μπορεί να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα.

