ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson (25/11)

Η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το ματς έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν μια θέση στην πρώτη 8άδα της κατάταξης.

Ο άσος της Τσέλσι βρίσκεται στο 2.32** και το διπλό της Μπαρτσελόνα ανεβαίνει στο 2.78** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Το πρόγραμμα του Champions League φέρνει στον δρόμο της Τσέλσι την Μπαρτσελόνα. Στις 14 προηγούμενες φορές που την αντιμετώπισε τη νίκησε στις 4. Σε 7 ματς εντός έδρας έχασε μόνο ένα. Αναλυτικότερα, η Τσέλσι μετράει 4 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21-29 γκολ).

Η Τσέλσι μπαίνει στην 5η αγωνιστική με 2-1-1 και 9-6 γκολ. Είναι 12η και στο -2 από την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας. Θέλει τη νίκη για να κάνει βήμα προς αυτή και την απευθείας πρόκριση στους «16». Λογικό το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα να είναι στοίχημα για τους μπλε του Λονδίνου. Πηγαίνουν στο ματς με ανεβασμένο το ηθικό μετά τη νίκη με 2-0 επί της Μπέρνλι εκτός έδρας για την Premier League. 

Η Μπαρτσελόνα, από τη μεριά της, στέκεται κι αυτή στο 2-1-1 με 12-7 γκολ και είναι 11η. Πολλά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που οφείλονται κυρίως στην ασταθή άμυνά της. Το Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα είναι ένα δυνατό τεστ για να δοκιμάσει τις αντοχές της και να δει αν μπορεί να βελτιώσει την αμυντική λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση, έχει πάρει τα πάνω της ψυχολογικά μετά την επιστροφή της στο «Camp Nou» το περασμένο Σάββατο, όπου νίκησε με 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη LaLiga. 

Παίζεις στοίχημα online στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα της Betsson, όπου υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές για ποντάρισμα σε εκατοντάδες αγορές και με ασύγκριτες αποδόσεις στους αγώνες της League Phase του Champions League. 

Στο Τσέλσι – Μπαρτσελόνα το στοίχημα στο αγωνιστικό σκέλος για τις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Αμφότερες, δεν έχουν παίξει το ποδόσφαιρο που μπορούν, επηρεασμένες, φυσικά, κι από τους πολλούς τραυματισμούς που είχαν έως τώρα. Ψάχνουν μια μεγάλη που θα τους δώσει ώθηση για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Στο Champions League στοίχημα παιχνίδια όπως το Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα κοσμούν τον κουπόνι. Αναμένεται μια συναρπαστική αναμέτρηση και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Το να προηγείται η Τσέλσι στο τέλος 1ου ημιχρόνου πληρώνει 2.72**, ενώ το να προηγείται η Μπαρτσελόνα φτάνει στο 3.10** στην πλατφόρμα της Betsson.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ* 

Στην πλατφόρμα της Betsson θα βρείτε πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα, συγκεντρωμένες όλες σε μια σελίδα, οι οποίες θα σας προσφέρουν απίστευτες ευκαιρίες για ποντάρισμα. 

Στο Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα το στοίχημα Draw No Bet υπέρ της Τσέλσι δίνεται στο 1.77** και το Draw No Bet υπέρ της Μπαρτσελόνα πάει στο 2.11** στην πλατφόρμα της Betsson.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα