Τσέλσι – Μπαρτσελόνα με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson (25/11)

Η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το ματς έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν μια θέση στην πρώτη 8άδα της κατάταξης.

Ο άσος της Τσέλσι βρίσκεται στο 2.32** και το διπλό της Μπαρτσελόνα ανεβαίνει στο 2.78** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, είναι διαθέσιμο και το εργαλείο Bet Builder, η πιο δημοφιλής λειτουργία των τελευταίων ετών, με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κουπόνι, με διαφορετικές αγορές από τον ίδιο αγώνα.

Το πρόγραμμα του Champions League φέρνει στον δρόμο της Τσέλσι την Μπαρτσελόνα. Στις 14 προηγούμενες φορές που την αντιμετώπισε τη νίκησε στις 4. Σε 7 ματς εντός έδρας έχασε μόνο ένα. Αναλυτικότερα, η Τσέλσι μετράει 4 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21-29 γκολ).

Η Τσέλσι μπαίνει στην 5η αγωνιστική με 2-1-1 και 9-6 γκολ. Είναι 12η και στο -2 από την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας. Θέλει τη νίκη για να κάνει βήμα προς αυτή και την απευθείας πρόκριση στους «16». Λογικό το Τσέλσι – Μπαρτσελόνα να είναι στοίχημα για τους μπλε του Λονδίνου. Πηγαίνουν στο ματς με ανεβασμένο το ηθικό μετά τη νίκη με 2-0 επί της Μπέρνλι εκτός έδρας για την Premier League.

Η Μπαρτσελόνα, από τη μεριά της, στέκεται κι αυτή στο 2-1-1 με 12-7 γκολ και είναι 11η. Πολλά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, που οφείλονται κυρίως στην ασταθή άμυνά της. Το Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα είναι ένα δυνατό τεστ για να δοκιμάσει τις αντοχές της και να δει αν μπορεί να βελτιώσει την αμυντική λειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση, έχει πάρει τα πάνω της ψυχολογικά μετά την επιστροφή της στο «Camp Nou» το περασμένο Σάββατο, όπου νίκησε με 4-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη LaLiga.

Στο Τσέλσι – Μπαρτσελόνα το στοίχημα στο αγωνιστικό σκέλος για τις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Αμφότερες, δεν έχουν παίξει το ποδόσφαιρο που μπορούν, επηρεασμένες, φυσικά, κι από τους πολλούς τραυματισμούς που είχαν έως τώρα. Ψάχνουν μια μεγάλη που θα τους δώσει ώθηση για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Στο Champions League στοίχημα παιχνίδια όπως το Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα κοσμούν τον κουπόνι. Αναμένεται μια συναρπαστική αναμέτρηση και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Το να προηγείται η Τσέλσι στο τέλος 1ου ημιχρόνου πληρώνει 2.72**, ενώ το να προηγείται η Μπαρτσελόνα φτάνει στο 3.10** στην πλατφόρμα της Betsson.

Στο Τσέλσι εναντίον Μπαρτσελόνα το στοίχημα Draw No Bet υπέρ της Τσέλσι δίνεται στο 1.77** και το Draw No Bet υπέρ της Μπαρτσελόνα πάει στο 2.11** στην πλατφόρμα της Betsson.

