Τρομερή «μπάλα» από τη winmasters στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης – ΠΑΟΚ!

Τι καλύτερο από μία εβδομάδα γεμάτη ποδόσφαιρο και δη, ελληνικό ντέρμπι. Μάλιστα, αυτό θα έχει δύο επεισόδια, αφού το Άρης – ΠΑΟΚ θα μας σερβιριστεί σε δύο «πιάτα».

Το πρώτο, αυτό για το Κύπελλο Ελλάδος, θα το απολαύσουμε απόψε (21:30) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase. Και για όποιον θέλει να απογειώσει την εμπειρία του, η winmasters ξέρει τον τρόπο!

Ένα παιχνίδι, το οποίο βρίσκει τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν το απόλυτο στη διοργάνωση (3/3) και να διεκδικούν μία θέση στην πρώτη 4άδα. Από την άλλη, ο «δικέφαλος» βρίσκεται στη 11η θέση και σίγουρα θέλει να ξεμπερδεύει νωρίτερα με την υπόθεση πρόκριση.

Τεράστιο ενδιαφέρον, λοιπόν, στις αποδόσεις της winmasters. Εκεί, ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί, με το διπλό να δίνεται στο 1.88. Αρκετά πιο πάνω ο άσος και η ισοπαλία, με 4.25 και 3.50 αντίστοιχα.

Πολλοί όμως στρέφονται στα γκολ, με τα ντέρμπι να είναι ό,τι πρέπει για τέτοιες επιλογές. Προβάδισμα στο Under 2,5 έναντι του Over 2,5, με 1.72 και 2.11, ενώ παρατηρείται μεγαλύτερη ισορροπία στο Goal/Goal και No Goal (1.95 και 1.81).

Ασφαλώς και οι επιλογές σε συνδυαστικά και ειδικά στοιχήματα ξεχωρίζουν στο Κύπελλο Ελλάδος. Στη winmasters μπορείτε να βρείτε από αγορές παικτών, καρτών, καθώς και τα καλύτερα bet builder που κυκλοφορούν!

