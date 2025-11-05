ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τριπλή αποστολή με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (06/11)

Τριπλή αποστολή για τις ελληνικές ομάδες την Πέμπτη (6/11) στη League Phase σε Europa League και Conference League.

Ο Παναθηναϊκός δίνει άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην 4η στροφή του Europa League, αυτή τη φορά στη Σουηδία με τη Μάλμε (19:45).

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα καθοδηγήσει για πρώτη φορά τους «πράσινους» σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλει να δει την ομάδα του έπειτα από την ήττα στο Βόλο εντός συνόρων (1-0) να επιστρέφει στις ευρωπαϊκές νίκες έπειτα από δύο ήττες στη League Phase, από Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και Φέγενορντ (3-1) που την έχουν καθηλωμένη στους 3 βαθμούς.

Η Μάλμε από την πλευρά της έχει έναν βαθμό ως τώρα με δύο συνεχόμενες ήττες επίσης, από Λουντογκόρετς (1-2) και Βικτόρια Πλζεν (3-0).

Μάλμε – Παναθηναϊκός 1:2.75 X:3.35 2:2.60

Συνεχίζουμε στο Europa League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (22:00).

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι φορμαρισμένη καθώς μετρά έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις με τελευταία το 0-5 στις Σέρρες και μία εξ αυτών ήταν το εντυπωσιακό 3-4 στη Γαλλία με τη Λιλ που ανέβασε τον πρωτοπόρο της Super League στους 4 βαθμούς.

Όσο για τους Ελβετούς μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό (1-4) έχει 2/2 με Στεάουα (0-2) και Λουντογκόρετες (3-2).

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 1:1.69 X:4.30 2:4.45

Για την 3η στροφή του Conference League η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:45) για να δώσει συνέχεια στις ευρωπαϊκές νίκες μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν που της έδωσε τους πρώτους βαθμούς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη δραματική νίκη επί του Παναιτωλικού για το πρωτάθλημα (1-0) θέλει να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στις προνομιούχες θέσεις απέναντι σε μία εκ των ουραγών καθώς οι Ιρλανδοί έχουν 0/2 με Σπάρτα (4-1) και Τσέλιε (0-2).

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1:1.17 X:6.50 2:15.50

