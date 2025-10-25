Top Leagues Sunday προσφορά* που δεν χάνει

Μεγάλο ντέρμπι περιλαμβάνει η 8η αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ. Συγκεκριμένα, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κοντράρονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ (21:00) και θέλουν τη νίκη και για το γόητρο. Επιπλέον, υπάρχει και το «Clasico» στη La Liga, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα (17:15) σε ένα τεράστιο ματς που καθηλώνει όλο τον κόσμο. Επίσης, στη Serie A’ ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Λάτσιο και Γιουβέντους (21:45). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Ολυμπιακός και ΑΕΚ ισοβαθμούν στη 2η θέση με 16 πόντους, έναν πίσω από τον ΠΑΟΚ και θέλουν τη νίκη στο ντέρμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με 2-0 από τη Λάρισα, με τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί, ενώ στο Champions League γνώρισαν βαριά ήττα στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα (6-1). Η ΑΕΚ έχασε 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο Conference League σάρωσε με 6-0 την Αμπερντίν, για την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Χ Ημίχρονο, στο 2.08. Επιπλέον, το Ολυμπιακός – ΑΕΚ και το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε έναν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά, με σπέσιαλ αγορές για όλα τα γούστα.

Παρολί που δεν χάνει!

Το πρώτο «Clasico» της σεζόν διεξάγεται στη Μαδρίτη. Εκεί, η Ρεάλ θέλει να… διορθώσει όσα έγιναν πέρσι, ενώ φέτος είναι στην κορυφή και στο +2 από την μεγάλη της αντίπαλο μετά από 9 αγωνιστικές. Νίκησε 1-0 τη Χετάφε με το γκολ του Εμπαπέ, ενώ μεσοβδόμαδα νίκησε 1-0 τη Γιουβέντους στο Champions League με τέρμα του Μπέλιγχαμ. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα κέρδισε 2-1 τη Χιρόνα στο πρωτάθλημα, με πολύ άγχος και γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις. Επιπλέον, στο Champions League νίκησε τον Ολυμπιακό (6-1) και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Over 1,5 Ημίχρονο, στο 1.80. Επιπλέον, ντέρμπι έχουμε και στη Serie A’. Η Λάτσιο δεν έχει μπει καλά στη σεζόν και μετά το 3-3 με την Τορίνο, έμεινε στο 0-0 με την Αταλάντα την περασμένη αγωνιστική. Η αποψινή της αντίπαλος, Γιουβέντους, έχει απομακρυνθεί από τις πρώτες θέσεις. Τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη έχει συμπληρώσει στο πρωτάθλημα, με τελευταίο αποτέλεσμα την ήττα με 2-0 από την Κόμο, ενώ στο Champions League έχασε 1-0 από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Εδώ, το Goal/Goal προσφέρεται στο 1.90.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Τα Τουρνουά που «τρέχουν» στη Fonbet είναι πολλά και μπορείτε να λάβετε μέρος σε όλα.

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου διαρκεί ως τις 28/10 (08:00) και εκείνο της Euroleague ως τις 31/10. Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Top Leagues Sunday προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στα Top Leagues Sunday. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχουν κι άλλες προσφορές*, αυτή για το NBA και εκείνη για το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

