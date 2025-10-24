ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Kingbet Kingbet

Top Leagues Saturday προσφορά* που δεν χάνει

Μεγάλο ντέρμπι γίνεται το Σάββατο 24/10 στη Serie A’. Συγκεκριμένα, στο «Diego Armando Maradona» η Νάπολι υποδέχεται την Ίντερ και θέλουν να μείνουν κοντά στην κορυφή. Επιπλέον, στη Σούπερ Λιγκ, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο (20:00), ενώ στην Premier League, η Μπράιτον του Κωστούλα και του Τζίμα δοκιμάζεται στο «Old Trafford» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Επιστροφή χρημάτων σε 0-0 και 1-1

Ξεχωρίζει στην Ιταλία το ντέρμπι Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική. Οι «παρτενοπέι» διασύρθηκαν μεσοβδόμαδα στην Ολλανδία με 6-2 από την Αϊντχόφεν και έμειναν στους 3 βαθμούς, ενώ από ήττα έρχονται και στο πρωτάθλημα, το 1-0 από την Τορίνο. Η Ίντερ, από την πλευρά της, σάρωσε στο Βέλγιο την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με 4-0, ενώ στην ιταλική λίγκα πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Ρόμα με 1-0 με γκολ του Μπονί. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές, όπως το Χ Ημίχρονο, στο 2.00. Επιπλέον, το Νάπολι – Ίντερ και το Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ είναι οι Αγώνες της Ημέρας, κοινώς σε κάθε έναν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά, με σπέσιαλ αγορές για όλα τα γούστα.

Παρολί που δεν χάνει!

Από την ήττα με 4-2 στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό έρχεται ο ΟΦΗ και δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη μεγάλη επιτυχία με το 3-0 επί του Άρη. Παραμένει χαμηλά, πάντως και ψάχνει την 3η νίκη του στη Σούπερ Λιγκ. Σε πιο δύσκολη θέση είναι ο Ατρόμητος με μόλις μία νίκη, το 2-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα (23/8). Πάντως, στο τελευταίο παιχνίδι του έμεινε στο 2-2 με τον Λεβαδειακό, αν και είχε προηγηθεί με 2-0 στο 24’! Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το 1Χ Διπλή ευκαιρία & Goal/Goal, στο 2.20. Επιπλέον, στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει νέα νίκη, την 3η συνεχόμενη, μετά το μεγάλο «διπλό» στο «Anfield» με 2-1 επί της Λίβερπουλ. Και πιο πριν είχε κερδίσει 2-0 τη Σάντερλαντ. Πήρε ψυχολογία και θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η Μπράιτον κέρδισε 2-1 τη Νιούκαστλ, σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Τα δύο γκολ του Γουέλμπεκ έκαναν τη διαφορά για τους «γλάρους» που πρόσφατα είχαν κερδίσει και την Τσέλσι (3-1). Εδώ, το Over 1,5 Ημίχρονο προσφέρεται στο 2.20.

Παίρνεις μέρος στο τουρνουά στοιχήματος Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου διαρκεί ως τις 28/10 (08:00) και εκείνο της Euroleague ως τις 31/10. Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2025 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Top Leagues Saturday προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στα Top Leagues Saturday. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αυτή για το NBA. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |

