Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει

Το μέλλον τους στη Bundesliga «παίζουν» Γκλάντμπαχ και Σεντ Πάουλι (13/3, 21:30). Είναι αναμέτρηση για την 26η αγωνιστική στη γερμανική λίγκα και είναι πολύ κρίσιμη και για τα δύο κλαμπ. Επίσης, στη La Liga, Αλαβές και Βιγιαρεάλ (22:00) παίζουν για την 28η αγωνιστική και έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Έληξε 0-0 ή 1-1; Η Fonbet σου δίνει τα λεφτά σου πίσω!

Η κρισιμότητα του αγώνα της Γκλάντμπαχ με τη Σεντ Πάουλι αποτυπώνεται από τη βαθμολογική τους κατάσταση. Στους 25 η γηπεδούχος ομάδας, στους 24 και κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού η φιλοξενούμενη. Και τώρα που έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κάτι αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Η Γκλάντμπαχ δεν κατάφερε να κοντράρει την Μπάγερν Μονάχου εκτός έδρας και έχασε 4-1, ενώ η Σεντ Πάουλι πήρε αποτέλεσμα εντός απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (0-0). Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως ο «Άσος», στο 1.98.

Παρολί που δεν χάνει!

Επίσης, στην Ισπανία, στη La Liga, η Αλαβές αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι «καίγονται» για βαθμούς, μιας και βρίσκονται μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Προέρχεται από την ήττα με 3-2 από τη Βαλένθια, όπου δέχτηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, το δεύτερο στο 99’ με πέναλτι! Το «κίτρινο υποβρύχιο» είναι σε καλύτερη θέση και πιο άνετο. Είναι στην 4άδα και στο +11 από την Μπέτις και παλεύει να εξασφαλίσει ξανά εισιτήριο για το Champions League. Στο τελευταίο της παιχνίδι, η Βιγιαρεάλ κέρδισε 2-1 την Έλτσε. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Over 1,5 Ημίχρονο, στο 2.70.

Παίρνεις μέρος στο Τουρνουά Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί ως τις 20 Μαρτίου (08:00). Το ίδιο και εκείνο για το Μπάσκετ, ως την 1η Απριλίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Απριλίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Top Leagues προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στο Top Leagues. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αφορά τη Euroleague. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις |21+

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |