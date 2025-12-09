Το Ρεάλ – Σίτι παίζει με 0% γκανιότα και στην Elabet το πιο «Ενισχυμένο» 0% Champions League

Η μεγάλη σύγκρουση της αγωνιστικής στο Champions League παίζεται με 0% γκανιότα στην Elabet . Ρεάλ και Σίτι συναντιούνται ξανά σε ένα από τα πιο έντονα ζευγάρια της διοργάνωσης την τελευταία 10ετία, με την οκτάδα και το προβάδισμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» να μπαίνουν στο επίκεντρο.

Η Ρεάλ περιμένει στη Μαδρίτης κουβαλώντας μαζί της την πιο ταραγμένη περίοδο της σεζόν. Το 0-2 από τη Θέλτα στο «Μπερναμπέου», με τρεις αποβολές και αμυντική κατάρρευση, άνοιξε ξανά συζήτηση για το μέλλον του Τσάβι Αλόνσο και έφερε έντονο εκνευρισμό στον σύλλογο. Δύο νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια δεν συνιστούν εικόνα ομάδας που διεκδικεί τίτλο στην Ισπανία. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι διαφορετική: 12 βαθμοί σε 5 αγωνιστικές, σταθερό απόλυτο στην έδρα της και ένας Μπαπέ που με το καρέ απέναντι στον Ολυμπιακό κράτησε όρθια τη «Βασίλισσα». Η έδρα φυσικά παραμένει το μεγάλο της όπλο, με 13 νίκες στα 14 τελευταία παιχνίδια league phase.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξιδεύει στην Ισπανία με περισσότερο καθαρό μυαλό, αλλά όχι χωρίς σημάδια αστάθειας. Η ήττα από τη Λεβερκούζεν στο Champions League έσπασε το αήττητο της ομάδας του Γκουαρδιόλα, ο οποίος παραδέχτηκε πως το rotation κόστισε. Παρόλα αυτά, οι «Πολίτες» έβγαλαν αντίδραση: τρεις διαδοχικές νίκες στην Premier League, επιστροφή στη γνωστή επιθετικότητα και συνολική εικόνα που δείχνει ότι η ομάδα ανεβαίνει. Στην κατάταξη βρίσκονται οριακά εκτός οκτάδας, κάτι που κάνει το ταξίδι στη Μαδρίτη ακόμη πιο κρίσιμο. Το ζευγάρι παραδοσιακά προσφέρει μεγάλες ανατροπές και παιχνίδια που δύσκολα μένουν χαμηλά.

Η Μπενφίκα μπαίνει στη 6η αγωνιστική με την πλάτη στον τοίχο. Στην 30ή θέση της κατάταξης, με μόλις τρεις βαθμούς, χρειάζεται άμεσα αποτέλεσμα για να διατηρήσει έστω μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης. Η εικόνα της στην Ευρώπη είναι προβληματική με μία νίκη στα τελευταία 12 εντός έδρας παιχνίδια και έλλειψη ρυθμού στην επίθεση. Σε αυτό το σκηνικό, ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί την πιο σταθερή λύση: πρώτος σκόρερ της Primeira Liga και ήδη με γκολ στο Champions League, είναι ο παίκτης από τον οποίο περιμένουν τη στιγμή που θα αλλάξει τον ρυθμό του αγώνα. Απέναντί της η Νάπολι του Κόντε, σαφώς βελτιωμένη, αλλά με σοβαρό ευρωπαϊκό εκτός έδρας πρόβλημα: τέσσερις σερί ήττες και 15 γκολ παθητικό. Η μάχη των πάγκων (Μουρίνιο vs Κόντε) προσθέτει επιπλέον ένταση σε μια αναμέτρηση χωρίς περιθώρια λάθους.

Η Πάφος έχει φτιάξει μια από τις όμορφες ιστορίες της φετινής διοργάνωσης. Με γκολ απέναντι σε όλους πλην του Ολυμπιακού, δύο εκτός έδρας «λευκές» ισοπαλίες και μόλις μία ήττα (από την Μπάγερν), οι Κύπριοι διεκδικούν πραγματικά την είσοδο στην 24άδα. Η Γιουβέντους που συγκατοικεί μαζί της στους 6 βαθμούς, δεν έχει όμως περιθώρια. Η ήττα από τη Νάπολι στο πρωτάθλημα αποκάλυψε ξανά αμυντικά κενά, ενώ στα πέντε ευρωπαϊκά ματς έχει δεχτεί γκολ σε όλα. Το Τορίνο παραμένει ισχυρή έδρα, αλλά η Πάφος πηγαίνει δίχως φόβο και αυτό κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο ανοιχτό.

