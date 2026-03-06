Το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι που δεσπόζει στην 30η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις, σε ένα ματς όπου χρειάστηκε να παιχτούν δύο παρατάσεις (99-94). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ οι οποίοι έμειναν στον Πειραιά. Ο Εβάν Φουρνιέ «βγήκε» μπροστά πετυχαίνοντας 32 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί για να δώσει στην ομάδα του τη νίκη.

Τα προβλήματα στον Ολυμπιακό βέβαια συνεχίζονται καθώς πέρα από τον Βεζένκοφ είναι αμφίβολος και ο Γουόκαπ για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι. Αντίθετα ο Μιλουτίνοφ επιστρέφει κανονικά στην αποστολή και θα ενισχύσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του. Με ρεκόρ 18-10, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο. Απέναντι στον Παναθηναϊκό τρέχουν ένα τρομερό σερί στη Euroleague, έχοντας επικρατήσεις στις 10 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1 (-1,5): 1.85 2 (+1,5): 1.85

Από την άλλη οι «πράσινοι» μπορεί να είχαν ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά η εντός έδρας από την Παρί (99-104) την προηγούμενη αγωνιστική, τους επανάφερε στη σκληρή πραγματικότητα.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν πλήρωσε την κακή εικόνα που έδειξε στην άμυνά του αλλά ακόμα και έτσι είχε μία μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε 27 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, όμως δεν ευστόχησε στο τρίποντο που πήρε στην τελευταία επίθεση της ομάδας του. Πλέον οι «πράσινοι» νιώθουν έντονα την πίεση για ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς έχουν πέσει στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-13.

Ακόμα δεν έχουν χαθεί οι ελπίδες για το πλεονέκτημα έδρας αλλά θα χρειαστεί ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων από τον Παναθηναϊκό για να συμβεί. Η αποστολή της ομάδας είναι πρακτικά πλήρης και άπαντες περιμένουν να δουν πότε θα επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ.

