To ATP Αθηνών είναι με μοναδική προσφορά* στη NetBet!

Ιστορική επιστροφή για το ATP Tour στην Ελλάδα μετά από 31 ολόκληρα χρόνια! Το Men’s Professional Tennis ATP Tour, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, ως ονομάζεται επίσημα, διεξάγεται έως τις 8 Νοεμβρίου στο «Telekom Center Athens» του ΟΑΚΑ και η NetBet σας δίνει ένα σούπερ δώρο* για το εν λόγω τουρνουά!

Η Αθήνα θα βρεθεί για μία εβδομάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις και η διοργάνωση θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες. To κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο για να υποδεχθεί αθλητές από τις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης καθώς θα δώσει το «παρών» η ελίτ του παγκοσμίου τένις. αθλήματος αναμένεται να δώσει το “παρών” στο κορτ του κλειστού Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών: ο Έλληνας πρωταθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό στο πιο σημαντικό τουρνουά που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα, o θρύλος και ένας εκ των Big 3 του τένις με 24 Grand Slam τίτλους Νόβακ Τζόκοβιτς, o κάτοχος τριών Grand Slam Σταν Βαβρίνκα, ο ανερχόμενος Ζοάο Φονσέκα, ο πανίσχυρος Ρώσος Κάρεν Κατσάνοφ και άλλοι πολλοί αστέρες του αθλήματος*.

