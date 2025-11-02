ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

To ATP Αθηνών είναι με μοναδική προσφορά* στη NetBet!

Ιστορική επιστροφή για το ATP Tour στην Ελλάδα μετά από 31 ολόκληρα χρόνια! Το Men’s Professional Tennis ATP Tour, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, ως ονομάζεται επίσημα, διεξάγεται έως τις 8 Νοεμβρίου στο «Telekom Center Athens» του ΟΑΚΑ και η NetBet σας δίνει ένα σούπερ δώρο* για το εν λόγω τουρνουά!

Δείτε: To ATP Αθηνών είναι με μοναδική προσφορά* στη NetBet!

Η Αθήνα θα βρεθεί για μία εβδομάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις και η διοργάνωση θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 150 χώρες. To κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο για να υποδεχθεί αθλητές από τις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης καθώς θα δώσει το «παρών» η ελίτ του παγκοσμίου τένις. αθλήματος αναμένεται να δώσει το “παρών” στο κορτ του κλειστού Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών: ο Έλληνας πρωταθλητής Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό στο πιο σημαντικό τουρνουά που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα, o θρύλος και ένας εκ των Big 3 του τένις με 24 Grand Slam τίτλους Νόβακ Τζόκοβιτς, o κάτοχος τριών Grand Slam Σταν Βαβρίνκα, ο ανερχόμενος Ζοάο Φονσέκα, ο πανίσχυρος Ρώσος Κάρεν Κατσάνοφ και άλλοι πολλοί αστέρες του αθλήματος*.

Δείτε: To ATP Αθηνών είναι με μοναδική προσφορά* στη NetBet!

Επιλέγοντας τη NetBet Greece, μπορείτε να απολαύσετε μια μεγάλη γκάμα από κορυφαία αθλήματα και αγορές σε στοίχημα και λάιβ καζίνο. Λες «ναι στο παιχνίδι» απολαμβάνοντας σούπερ προσφορές* σε ένα σύγχρονο, γρήγορο και φιλικό περιβάλλον, με απόλυτη ασφάλεια για τις συναλλαγές σου και άμεση διευθέτηση.

Διπλή προσφορά* γνωριμίας, Boost νίκης στα παρολί*, Cash Out, Ενισχυμένες, υπερσύγχρονη πλατφόρμα για live betting, νέο Bet Builder και Ατζέντα καθημερινών προσφορών* στο live casino, μόνο στη NetBet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα