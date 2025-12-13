Το Άρης – Ολυμπιακός παίζει με 0% γκανιότα και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟ με δυνατές «Ενισχύσεις» στην Elabet

Αυτή η Κυριακή φέρνει σούπερ ενδιαφέρον στη Super League, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρύβει παγίδες για τις μεγάλες ομάδες. Το Άρης – Ολυμπιακός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα, την ώρα που ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δίνουν τα δικά τους κρίσιμα τεστ, αναζητώντας βαθμούς, σταθερότητα ή ένα πολύτιμο restart.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Η πρώτη νίκη στη League Phase του Champions League απέναντι στην Καϊράτ ήρθε τη σωστή στιγμή και έδωσε επιβεβαίωση σε μια ομάδα που ήδη στο πρωτάθλημα «τρέχει» εντυπωσιακό σερί. Επτά διαδοχικές νίκες, η καλύτερη επίθεση της κατηγορίας και η κορυφή της βαθμολογίας συνθέτουν το πιο πειστικό momentum της σεζόν. Στο «Χαριλάου», βέβαια, τα πράγματα σπάνια είναι απλά. Ο Άρης μπορεί να μην πείθει φέτος με τη συνέπειά του, όμως στα μεταξύ τους παιχνίδια βρίσκει πάντα τρόπο να ανεβάζει ρυθμό και ένταση. Δεν είναι τυχαίο ότι στα οκτώ από τα εννιά τελευταία μεταξύ τουε έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες, στοιχείο που δείχνει γιατί το ζευγάρι προσφέρεται διαχρονικά για ανοιχτό παιχνίδι.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την πιο σταθερή ανοδική πορεία της φετινής σεζόν. Το ευρωπαϊκό «διπλό» στη Σαμψούντα επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει αφήσει πίσω της τον προβληματικό Οκτώβριο και πλέον πατά γερά. Επτά συνεχόμενες νίκες, επιθετική πολυφωνία και ένας Λούκα Γιόβιτς που έχει βρει ξανά τον εαυτό του συνθέτουν μια ομάδα που ταξιδεύει στο Αγρίνιο με καθαρό στόχο. Ο Παναιτωλικός είναι σκληρός στην έδρα του, αλλά απέναντι σε ομάδες μεγαλύτερης ποιότητας συνήθως λυγίζει, ειδικά όταν το παιχνίδι ανοίξει.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του το ευρωπαϊκό θρίλερ στη Βουλγαρία και επιστρέφει στο πρωτάθλημα με ξεκάθαρη αποστολή. Το Περιστέρι είναι έδρα που κρατά χαμηλά σκορ, όμως ο Δικέφαλος βρίσκεται σε φάση που ψάχνει νίκες ουσίας. Τρεις σερί επιτυχίες στη Super League, παραγωγικό ποδόσφαιρο και πίεση για να μείνει κοντά στην κορυφή. Ο Ατρόμητος ζορίζει, αλλά το αρνητικό του σερί δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο σε ένα παιχνίδι όπου το άγχος είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Τα αρνητικά αποτελέσματα, η δυσκολία στο γκολ και η εσωστρέφεια έχουν δημιουργήσει πίεση. Ο Βόλος, από την άλλη, αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της

σεζόν και ξέρει ότι με αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ θα αποκτήσει τεράστιο βαθμολογικό και ψυχολογικό όφελος. Όλα δείχνουν παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν θα είναι για τους γηπεδούχους.

