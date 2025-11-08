ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
To απόλυτο ντέρμπι της αγωνιστικής με ενισχυμένες αποδόσεις από τη Novibet! (09/11)

Άλλο ένα ντέρμπι στη Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (21:00) για την 10η αγωνιστική.

Μετά τις ευρωπαϊκές νίκες, «πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» τίθενται αντιμέτωποι εντός συνόρων σε ένα κρίσιμο ντέρμπι για αμφότερους.

Ο Παναθηναϊκός θέλει με όπλο την έδρα του να επιστρέψει στα «τρίποντα» στο πρωτάθλημα μετά την ήττα στο Βόλο (1-0) που τον άφησε στο -11 (12 βαθμοί) από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ με αγώνα λιγότερο.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πάντως έδειξε αντίδραση και επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες καθώς έφυγε νικήτρια από τη Σουηδία με το 0-1 επί της Μάλμε για τη League Phase του Europa League.

Το γκολ του Τζούρισιτς στο 85’ έδωσε τη νίκη στο «τριφύλλι» που αύξησε κατακόρυφα της πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και πλέον το βλέμμα στρέφεται στην κούρσα του πρωταθλήματος όπου είναι απαραίτητο το «τρίποντο» στο ντέρμπι, όπως συνέβη και στα δύο περσινά με τους Θεσσαλονικείς (2-1, 3-1).

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 1:2.40 X:3.35 2:2.95

Ο ΠΑΟΚ πάει ως πρωτοπόρος στη Λεωφόρο και με τον αέρα της φόρμας και του νικηφόρου σερί του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με 23 βαθμούς απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής και θέλει να μείνει εκεί και μετά το ντέρμπι, μετρώντας πλέον 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερις εξ αυτών στη Super League και 2/2 στα ντέρμπι με Ολυμπιακό (2-1) και ΑΕΚ (0-2).

Οι «ασπρόμαυροι» πρόσθεσαν άλλη μία νίκη με το 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα, ανεβαίνοντας στους 7 βαθμούς στη League Phase του Europa League, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι καταιγιστικό μετά το άκαπνο πρώτο.

Ο Μπιάνκο (54’), ο Γιακουμάκης (67’), ο Κωνσταντέλιας (72’) και ο Μπάμπα (75’) διαμόρφωσαν το σκορ, με τον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει την πολύ καλή του φόρμα που θα δοκιμαστεί απέναντι στο «τριφύλλι».

