Την εκθρονίζει με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (12/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ (21:15) για την 10η αγωνιστική της Euroleague για να συνεχίσει το σερί του.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει τα απαιτητικά παιχνίδια, έχοντας σύμμαχο το ΣΕΦ.

Μετά τις νίκες με Χάποελ (62-58) και Παρτιζάν (80-71) που ήρθαν μέσω της άμυνας, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 6-3 και συνεχίζουν στο κατόπι της κορυφής, θέλοντας να εδραιωθούν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα με τα συνεχόμενα ματς στο Φάληρο, πριν την αποστολή που ακολουθεί στο Μιλάνο (14/11) για το δεύτερο μέρος της διαβολοβδομάδας.

Πλέον ο Ολυμπιακός έχει την ευχέρεια να βλέπει τις λύσεις του να αυξάνονται καθώς στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρδίτσα επανεμφανίστηκε έπειτα από 1.5 χρόνο απουσίας ο Κίναν Έβανς και ζητούμενο είναι η ομαλή ενσωμάτωσή του στο σύνολο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν με όπλο την έδρα να συνεχίσουν και το νικηφόρο σερί με την ομάδα του Κάουνας, καθώς μετρούν 8 συνεχόμενες νίκες και στις δύο έδρες (74-68, 85-92 πέρυσι), με την τελευταία ήττα στο ΣΕΦ να είναι τον Οκτώβριο του 2020 (67-68) όταν ο Τόμας Γουόκαπ φορούσε τη φανέλα της λιθουανικής ομάδας.

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 1(-7.5)1.94 2(+7.5):1.86

Η Ζαλγκίρις από την πλευρά της έρχεται στο ΣΕΦ ως πρωτοπόρος με ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στον «μαραθώνιο», καθώς έχει ρεκόρ 7-2, με μόλις μία ήττα σε τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια και σερί τεσσάρων επιτυχιών, με τελευταία το 86-77 επί της Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» του Τόμας Μασιούλις διαθέτουν την καλύτερη άμυνα (76.2 πόντους), με το κορυφαίο ποσοστό στο τρίποντο (42.7%) κι έχουν πρωταγωνιστή τον πρώην γκαρντ του Περιστερίου, Σιλβέν Φρανίσκο, αλλά και τους πρώην «ερυθρόλευκους», τον τραυματία το τελευταίο διάστημα Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και τον Μόουζες Ράιτ που αποτελεί το σημείο αναφοράς στη ρακέτα.

