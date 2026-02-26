Θέλτα – ΠΑΟΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Θέλτα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο των νοκ άουτ πλέι οφ του Europa League. Στο πρώτο ματς στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-1. Σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ με ένα γκολ διαφορά, θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει είτε με τη Λυών είτε με την Άστον Βίλα. Οι Ισπανοί μετρούν δύο νίκες απέναντι στον «δικέφαλο» (5-2 γκολ).

Η Θέλτα όχι μόνο έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη της με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση, αλλά και το μομέντουμ. Έρχεται από δύο επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις και τρία ματς χωρίς ήττα. Το ζητούμενο για τους Ισπανούς είναι να εκμεταλλευτούν την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, καθώς επίσης και τη δύναμη της έδρας τους. Μην ξεχνάμε πως εκεί μέσα είχαν νικήσει τον ΠΑΟΚ με 3-1 για τη League Phase, νωρίτερα στην τρέχουσα σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ μετράει μόνο μια νίκη στα 5 τελευταία επίσημα παιχνίδια του. Μετά την ήττα από τη Θέλτα έφερε 1-1 με την ΑΕΛ εκτός έδρας για τη Super League. Το στοίχημα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι να σηκώσει κεφάλι και να βρει την ενέργεια και τις απαραίτητες λύσεις στα προβλήματα που έχει λόγω κόπωσης και τραυματισμών.

Ανοιχτή η πρόκριση στην Τσεχία

Για την ίδια διοργάνωση, η Βικτόρια Πλζεν φιλοξενεί στο «Doosan Arena» τον Παναθηναϊκό, σε ένα ζευγάρι που τα πάντα είναι ανοιχτά μετά το 2-2 της Αθήνας.

Στη League Phase, η Βικτόρια Πλζεν είχε αποσπάσει 0-0 από τον Παναθηναϊκό στις 11 Δεκεμβρίου. Με το «Χ» έφυγε και τώρα από την Αθήνα, σ’ ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Στο πρώτο, είχε μείνει νωρίς με 10 παίκτες και αμύνθηκε μαζικά. Στο δεύτερο προηγήθηκε, βρέθηκε να χάνει, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει προς το τέλος. Έτσι, διατήρησε το αήττητό της στο φετινό Europa League. Πάντως, έχει νικήσει μόνο σε 3 από τους 9 ευρωπαϊκούς της αγώνες. Την Κυριακή για το πρωτάθλημα έμεινε στο 0-0 εντός με τη Σπάρτα Πράγας, σ’ ένα ματς στο οποίο είχε κάποιες αλλαγές στην 11άδα της, ενώ έχασε και πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει πολύ καλά στοιχεία στις ευρωπαϊκές του εξόδους. Νίκησε τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία και τη Μάλμε στη Σουηδία, πήρε ισοπαλία από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και έχασε από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, σ’ έναν αγώνα στον οποίο είχε προηγηθεί. Έρχεται από τη σημαντική νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε την ηρεμία στις τάξεις της ομάδας και τον κράτησε στο κόλπο για την πρώτη τετράδα της Super League. Έγινε η πρώτη ομάδα που βάζει δύο γκολ φέτος στη Βικτόρια Πλζεν στην Ευρώπη.

