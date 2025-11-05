Θέλεις να απογειώσεις το ελληνικό ποδοσφαιρικό βράδυ; Η winmasters ξέρει τον τρόπο!

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Οι Πέμπτες είναι το κάτι άλλο! Ελληνικές ομάδες και Ευρώπη συνθέτουν ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό μείγμα, το οποίο ομορφαίνει με τον πιο ωραίο τρόπο τα βράδια μας.

Ειδικά όταν συνδυάζεται και με το στοίχημα, τότε το ενδιαφέρον κορυφώνεται! Όπως κάθε φορά λοιπόν, η winmasters ξέρει τον τρόπο για να κάνει την εμπειρία σου ξεχωριστή.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Ξεκινώντας από το Europa League, ο Παναθηναϊκός μπαίνει νωρίς στη «μάχη» (19:45), φιλοξενούμενος από τη Μάλμε στη Σουηδία. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αναζητά τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση και βάσει αποδόσεων στη winmasters, είναι οριακό φαβορί. Στο 2.60 το διπλό, στο 3.45 η ισοπαλία και στο 2.77 ο άσος των Σουηδών.

Αργότερα, στις 22:00 ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, υποδεχόμενος στην «Τούμπα» τη Γιουνγκ Μπόις. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν το πάνω χέρι στη winmasters, με τη νίκη τους να προσφέρεται στο 1.70, την ισοπαλία στο 4.35 και το διπλό στο 4.70.

Bet Builder και Euroleague Challenge με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!

Αλλάζοντας διοργάνωση, η ΑΕΚ καλείται να κάνει το καθήκον της στην τρίτη αγωνιστική του Conference League και να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Η Ένωση δεν αναμένεται να δυσκολευτεί απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς (19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το 1.13 τού άσου να είναι ενδεικτικό. Ισοπαλία και διπλό ξεφεύγουν, με 8.50 και 22.00 αντίστοιχα…

Μην ξεχνάς πως μπορείτε να επισκεφθείς τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνεις στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Calendar*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις