Θέλεις ανεπανάληπτες προσφορές* στο Ρεάλ – Σίτι; Η winmasters ξέρει να σου παρέχει τις καλύτερες!

Πολλά και σήμερα τα παιχνίδια του Champions League, όμως ένα ξεχωρίζει για τη λάμψη των ονομάτων του. Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι σε μία αναμέτρηση «γιγάντων».

Το μεγάλο παιχνίδι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (10/12, 22:00) προσελκύει όλα τα ποδοσφαιρικά «φώτα» της βραδιάς, με τη winmasters να είναι παρούσα και σε αυτή τη «μονομαχία».

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Λαμβάνοντας υπόψιν την όχι και τόσο καλή κατάσταση της Ρεάλ το τελευταίο διάστημα, αλλά και το καλό (σχετικά) «φεγγάρι» που διανύει η Σίτι, οι αποδόσεις στο στοίχημα παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, στη winmasters παρατηρείται μία τρομερή ισορροπία στις τιμές του άσου και του διπλού, με 2.52 και 2.60 αντίστοιχα. Αναφορικά με την ισοπαλία, αυτή «φλερτάρει» με το 4.00 (3.95).

Sports Calendar Christmas edition με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Καθώς, όμως, έχουμε να κάνουμε με δύο σύνολα που διαθέτουν στο ρόστερ τους υπέρ-αστέρες του Champions League και του ποδοσφαίρου, πολλοί από εσάς δεδομένα θα κατευθυνθείτε στις επιλογές των γκολ.

Εκεί, το line στη winmasters τοποθετείται στο 3, με το Over να είναι ξεκάθαρο φαβορί έναντι του Under, με 1.75 και 2.12 αντιστοίχως. Πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση στο Goal/Goal του 1.42 και το Νο Goal του 2.85.

1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300.

Δωρεάν* προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Aποκλειστικά στην winmasters τα νέο Sports Drops* που ανεβάζουν το επίπεδο.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις