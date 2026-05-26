Θάντερ – Σπερς: Ο Game 5 τελικός της Δύσης με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Η σειρά επέστρεψε στην Οκλαχόμα στο 2-2 και πλέον βαδίζουμε ολοταχώς για δραματικό φινάλε στη Δύση. Οι Θάντερ είδαν το Σαν Αντόνιο να τους ισοπεδώνει στο Game 4 με 103-82, σε ένα βράδυ όπου οι Σπερς έβγαλαν την πιο σκληρή αμυντική τους εκδοχή και ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά θύμισε ξανά γιατί μπορεί να αλλάξει μόνος του την ισορροπία μιας σειράς.

Ο Γάλλος ήταν κυριαρχικός με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 μπλοκ, οδηγώντας τους Σπερς σε μια νίκη-δήλωση για τελικό. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν η άμυνα του Σαν Αντόνιο. Η Οκλαχόμα έμεινε στους 82 πόντους, σούταρε μόλις 33% εντός παιδιάς και είχε 6/33 τρίποντα. Οι Σπερς άλλαξαν προσέγγιση πάνω στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, έδωσαν λιγότερα ελεύθερα σουτ στους υπόλοιπους και ανάγκασαν τους πρωταθλητές να ψάχνουν λύσεις σε άβολες καταστάσεις.

Το Game 5, όμως, είναι άλλη ιστορία. Η Οκλαχόμα επιστρέφει στην έδρα της με την ανάγκη να βγάλει αντίδραση πρωταθλήτριας. Ο MVP έμεινε στους 19 πόντους στο προηγούμενο παιχνίδι και δύσκολα θα ξεμείνει δεύτερη σερί φορά τόσο χαμηλά παραγωγικά. Οι Θάντερ έχουν ήδη δείξει μέσα στη σειρά ότι μπορούν να προσαρμοστούν, να τιμωρήσουν τα λάθη και να ανεβάσουν απότομα την ένταση στην άμυνα.

Κομβικό ρόλο μπορεί να παίξει ξανά ο Άλεξ Καρούσο. Στο Game 1 είχε κάνει τεράστια εμφάνιση με 31 πόντους, ενώ συνολικά δίνει στην Οκλαχόμα ενέργεια, άμυνα, σωστές αποφάσεις και περιφερειακό σουτ. Σε παιχνίδια που το Σαν Αντόνιο φορτώνει την άμυνά του πάνω στον Σάι, οι δεύτερες λύσεις των Θάντερ αποκτούν τεράστια σημασία. Ο Καρούσο είναι ακριβώς αυτός ο παίκτης που μπορεί να εμφανιστεί σε κρίσιμες κατοχές και να αλλάξει ρυθμό.

Παράλληλα, η κατάσταση του Τζέιλεν Γουίλιαμς και η απουσία του Άτζεϊ Μίτσελ περιορίζουν κάπως τη δημιουργία των Θάντερ, άρα η πίεση πέφτει ακόμη περισσότερο στους σταθερούς παίκτες της περιφέρειας. Η Οκλαχόμα χρειάζεται καθαρότερη επίθεση, καλύτερα ποσοστά και περισσότερη επιθετικότητα από την αρχή, γιατί οι Σπερς έχουν δείξει ότι όταν παίρνουν προβάδισμα και ελέγχουν την… αεροπορία στη ρακέτα, μπορούν να πνίξουν τον αντίπαλο.

