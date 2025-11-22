ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τέτοιες αποδόσεις στο «Derby Della Mantoninna» από τη winmasters, δεν τις περίμενες!

Είναι το μεγάλο ντέρμπι του ιταλικού ποδοσφαίρου. Δίχως αμφιβολία. Όταν παίζουν Ίντερ και Μίλαν, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το – πολυαναμενόμενο – «Derby Della Mantoninna».

Και όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, η winmasters είναι εδώ για να απογειώσει την εμπειρία του μεγάλου παιχνιδιού στη Serie A (23/11, 21:45). Πάμε να δούμε τι γίνεται στις αποδόσεις.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για τη 12η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Και η κατάσταση στη βαθμολογία είναι οριακή, με δύο πόντους να χωρίζουν τους δύο αντιπάλους στην κορυφή (24 η Ίντερ και η Ρόμα και 22 η Μίλαν).

Με βάση τις αποδόσεις στη winmasters, ο άσος των «νερατζούρι» είναι στο 1.92, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.50. Αρκετά πιο ψηλά το διπλό των «ροσονέρι», τούτη τη στιγμή στο 4.40.

 Top Match με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Εννοείται, πως το ενδιαφέρον πολλών στο στοίχημα στρέφεται και στα γκολ. Εκεί όπου η winmasters, τόσο σε όλα τα παιχνίδια της Serie A, όσο και στο μεγάλο ντέρμπι, ξέρει να προσφέρει μοναδικές αποδόσεις.

Το line τοποθετείται στο 2,5, με το Over να είναι στο 1.85 και το Under στο 1.98. Λίγο μεγαλύτερη απόκλιση στο Goal/Goal και το No Goal, τού 1.74 και 2.08 αντίστοιχα.

105 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό STAR100 

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

